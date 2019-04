Devil May Cry diventa un gioco da tavolo grazie a Steamforged Games

Steamforged ha annunciato che a breve verrà aperta una campagna Kickstarter per Devil May Cry: The Bloody Palace, board game ispirato all'omonimo gioco.

Steamforged Games, azienda già produttrice di giochi da tavolo ispirati a Resident Evil 2, Horizon: Zero Dawn e Dark Souls, ha annunciato che a breve verrà aperta una campagna Kickstarter per Devil May Cry: The Bloody Palace un board game con licenza ufficiale Capcom.

In questo gioco i vari partecipanti potranno controllare i protagonisti visti nell’ultimo titolo (Dante, Nero e V), e si sfideranno nell’uccidere ondate di demoni e boss per ottenere combo e concatenare attacchi con il classico stile iconico di Devil May Cry.

Devil May Cry: The Bloody Palace arriverà nel secondo quarto del 2019, e proporrà una scatola composta da un tabellone di gioco, delle carte, miniature e tutti i segnalini necessari per le sessioni.

Mat Hart di Steamforged ha dichiarato:

Essendo un fan di vecchia data di Devil May Cry e considerando il mio background, non posso essere più entusiasta di far parte del team che lavora a questo nuovo gioco da tavolo. Dalle splendide sculture alla profondità sottile ma drammatica del gameplay, abbiamo catturato il tema e l’essenza di Devil May Cry.

Da parte di Capcom, a voce del Brand Manager EMEA dell’azienda Brian Ayers, è stato aggiunto:

Siamo lieti di lavorare con Steamforged Games per portare in vita i demoni di Devil May Cry. Dopo il recente successo dell’ultimo titolo della serie, Devil May Cry 5, crediamo che il franchise sia più forte che mai e non vediamo l’ora di vedere i giocatori divertirsi con il nuovo board game.

Devil May Cry 5, uscito l’8 marzo per Ps4, Xbox One e PC, è il titolo che ha ispirato questo gioco da tavolo: precisamente parliamo della modalità Bloody Palace, aggiunta il primo aprile in modo gratuito e che vede i vari giocatori fronteggiare ondate di nemici in cooperativa, resistendo il più possibile agli attacchi.