Devilman: Figma prodotto da Max Factory

Devilman: Max factory annuncia l'apertura dei preordini della nuova action figure di Figma ispirata a Devilman dalla versione di Takayuki Takeya.

Max Factory poche ore fa ha annunciato l’apertura dei preordini per la nuova figure realizzata dell’azienda Max Factory dedicata a “Devilman” proprio con il protagonista principale trasformato nella forma demoniaca. La linea figma è composta da Action Figure in scala 1/12 con svariate licenze basate su Film e Anime giapponesi.

L’action figure di Devilman, realizzata completamente in PVC, sarà alta circa 18 cm circa, caratterizzata da svariate articolazioni avrà una elevatissima posabilità grazie alla quale sarà possibile riprodurre ogni posa ci verrà in mente per ricreare al meglio la nostra scena preferita grazie anche all’aiuto della basetta espositiva inclusa nella confezione (come da tradizione Figma).

Devilman è un manga del maestro Gō Nagai pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Magazine di Kōdansha dall’11 giugno 1972 al 24 giugno 1973 e raccolto in cinque volumi. L’opera venne liberamente trasposta in una serie televisiva anime dalla Toei Doga e trasmessa la prima volta in Giappone dalla rete televisiva TV Asahi dall’8 luglio 1972 al 7 aprile 1973. Ebbe inoltre un più fedele adattamento OAV, una trasposizione cinematografica live-action nel 2004 e numerosi manga spin-off. Il protagonista principale della serie è Akira Fudo un giovane ragazzo liceale che una volta appreso dal suo amico Ryo Asuka la sua vita verrà sconvolta quando questi gli rivela che la Terra sta per essere invasa dai demoni, esseri mostruosi ibernati per secoli nei ghiacci e che stanno per tornare in superficie. Secondo Ryo i demoni sarebbero vissuti sulla Terra prima della comparsa dell’uomo, e adesso ne rivendicherebbero il possesso. L’unico modo per sconfiggerli è quello di prendere il controllo dei poteri dei demoni stessi per combatterli ad armi pari. Ryo coinvolge quindi l’amico in un terribile rituale durante il quale Akira si fonde con Amon, il più potente e terribile dei demoni, e si trasforma in una creatura nota come Devilman. Solo lo spirito puro del ragazzo e il suo grande amore per la bella Miki gli permette di controllare Amon e di utilizzarne i poteri per difendere il genere umano.

La figure di Devilman sarà rilasaciata al prezzo di 12.100 Y con uscita fissata per il mese di Aprile 2020 e sarà distribuita da Good Smile Company