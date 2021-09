Devil’s Reign: Zdarsky e Checchetto parlano del nuovo evento di Daredevil

Daredevil, accompagnato da tanti altri eroi Marvel, si scontrerà con Kingpin in Devil’s Reign, il prossimo capitolo della serie realizzata da Chip Zdarsky e dal disegnatore Marco Checchetto.

Devil’s Reign sarà un evento Marvel pieno di eroi e super cattivi

Devil’s Reign farà parte della schiera degli eventi Marvel dove i principali eroi della casa dei sogni si ritrovano insieme per sconfiggere un nemico comune, questa volta si ritroveranno a New York, dove Kingpin sta ordendo un piano che metterà in luce alcuni dei segreti più nascosti degli eroi più famosi.

La sinossi dell’evento recita:

Wilson Fisk è passato da Kingpin a sindaco della più grande città d’America e sta per portare il suo pieno potere criminale e politico sui supereroi che chiamano New York “casa”. L’uomo che una volta ha distrutto Daredevil ha messo gli occhi su I Fantastici Quattro, Iron Man, Capitan America, Spider-Man, Jessica Jones, Luke Cage e altri ancora. E dato che è Fisk, una volta che li avrà abbattuti tutti, sai che lo firmerà. CROSSBONES! TASKMASTER! TYPHOID MARY! SHOCKER! WHIPLASH! RHINO! KRAVEN! Fisk ha un esercito di supercriminali al suo comando e questa è solo l’inizio. Per anni, Fisk ha aspettato il suo momento per colpire, e NON CREDERETE agli assi che ha nella manica!

Durante una dichiarazione stampa Zdarsky ha annunciato:

Il nostro piano per Daredevil continuava a diventare sempre più grande, al punto da influenzare chiaramente l’Universo Marvel in modi enormi. Per fortuna, anche la Marvel ha riconosciuto questo e ha dato a me e Marco l’opportunità di raccontare la storia su un palcoscenico enorme con DEVIL’S REIGN! Questo è un vero e proprio evento Marvel che nasce dalle pagine di Daredevil e penso che tutti i lettori Marvel adoreranno quello che sta arrivando!

E Checchetto ha aggiunto:

Devil’s Reign. Finalmente ci siamo. Sono davvero entusiasta e felice di lavorare a questo evento Marvel. Ne sono anche orgoglioso poiché proviene direttamente dalla nostra serie di Daredevil, a cui sia io che Chip stiamo lavorando da molto tempo ormai. Quando ho letto la storia di questo evento sono rimasto senza parole. Da fan, posso dirvi che sono felice di vedere Daredevil tra i protagonisti di questo evento. Ho l’opportunità di disegnare così tanti personaggi che amo così tanto, eroi e cattivi, e sto cercando di dare a tutti la dignità e il rispetto che meritano. Sarà fantastico.

Per adesso non ci resta che aspettare Dicembre per l’uscita del primo numero negli Stati Uniti.