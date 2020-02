Devir Italia, i giochi da tavolo in uscita a febbraio 2020

Devir Italia presenta le sue nuove uscite in ambito gioco da tavolo per il mese di febbraio 2020, due prodotti che sapranno sicuramente suscitare la curiosità degli appassionati di questo fantastico hobby. Vediamoli insieme:

Ratzzia

L’inverno sta arrivando e le famiglie di topi devono far provviste per poterlo superare senza problemi. Per fortuna, gli scaffali della dispensa della casa che infestano sono traboccanti di cibo, di conseguenza i topi si affrettano a raccogliere ciò di cui hanno bisogno per assicurarsi che le loro famiglie abbiano abbastanza da mangiare durante l’imminente rigido inverno. Ogni famiglia raccoglie il cibo solo per se stessa, cercando di fare il meglio per la propria prole. La prima famiglia che riuscirà a colmare il proprio piccolo sacco sarà l’invidia di tutta la comunità di roditori.

Ratzzia è un gioco per due/cinque giocatori dagli otto anni in su pubblicato da Devir Italia, in cui i dadi rappresentano i topi nella famiglia di roditori di ogni giocatore. Ogni volta che i giocatori lanceranno i dadi, dovranno disporne i risultati sul tabellone per ottenere più cibo possibile.

Ogni giocatore avrà il proprio set di dadi colorati. Al proprio turno, lanceranno i loro dadi e sceglieranno di posizionarli sugli spazi corrispondenti del tabellone. I dadi rappresentano i topi che si arrampicano uno sopra l’altro per raggiungere lo scaffale più in alto e ottenerne le ricompense.

Queste potranno essere cibi deliziosi o azioni che li aiuteranno a conservare o rubare il cibo. Dopo aver raccolto del cibo, infatti, questo deve essere conservato, altrimenti potrà essere rubato dagli altri giocatori. Non appena un giocatore avrà ottenuto venticinque punti di cibo, vincerà la partita e sopravvivrà all’inverno.

Ratzzia uscirà nei negozi il giorno 14 febbraio 2020 e avrà un prezzo consigliato al pubblico di € 27,00.

Karekare

Benvenuti nella bellissima spiaggia di Karekare, nel meraviglioso arcipelago noto come Aotearoa¸ conosciuto da alcuni come Nuova Zelanda, nell’Oceano Pacifico meridionale. Nel XIII secolo, gli esploratori polinesiani scoprirono questo luogo unico nel suo genere e nel corso dei decenni lo colonizzarono. Lì sorse una nuova civiltà, i Maori, che chiamarono queste isole casa.

Questo gioco pubblicato da Devir Italia sfida i partecipanti a guidare uno degli iwis (tribù) che vi si stabilirono. I giocatori dovranno esplorare le isole, prendere il controllo del territorio, accumulare mana (onore) per il proprio iwi e rivendicare il proprio posto nella storia.

In Karekare, da due a quattro giocatori dai dieci anni in su saranno chiamati a ricoprire il ruolo di leader di diversi iwis Maori che hanno raggiunto l’arcipelago di Aotearoa in cerca di una nuova casa. I giocatori esploreranno il territorio, aggiungendo nuove tessere terra, cosa che darà loro l’opportunità di eseguire azioni specifiche che aiuteranno il loro iwi a espandersi e a insediarsi in nuove terre.

Quando un giocatore posizionerà una tessera sul tavolo, provocherà una particolare reazione a seconda di quali altre tessere saramnno adiacenti a quella appena piazzata. Queste reazioni genereranno risorse, consentiranno ai giocatori di piazzare segnalini di controllo sul tabellone e infine concedere loro punti mana. Il vincitore sarà il giocatore il cui iwi potrà acquisire la maggior parte del mana prima della fine della terza era.

Karekare uscirà nei negozi il giorno 14 febbraio 2020 e avrà un prezzo consigliato al pubblico di € 27,00.