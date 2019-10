Devir Italia: tutte le novità per Lucca Comics & Games 2019

Devir Italia annuncia tutti i nuovi giochi da tavolo che saranno presentati in occasione dell'edizione 2019 di Lucca Comics & Games.

Lucca Comics & Games 2019 è ormai alle porte e sono molti ormai gli annunci di presenza che abbiamo pubblicato nei giorni passati. Oggi è la volta di Devir Italia, che per l’occasione presenterà alcuni titoli piuttosto attesi e interessanti.

Dal 30 ottobre al 3 novembre, tutti gli intervenuti alla fiera toscana potranno recarsi presso lo stand di Devir Italia (Padiglione Carducci, Stand 411) dove troveranno ad attenderli una serie di giochi da tavolo da provare, tra prodotti affermati e novità. Vediamoli assieme.

Hadara

In Hadara, primo gioco in Italia in collaborazione con Hans im Glück! grazie a Devir Italia, i giocatori dovranno sviluppare una civiltà, da una piccola cittadina a una grande cultura, in meno di un’ora, facendo affidamento su abili artigiani, filosofi, guerrieri e architetti, anche con culture e competenze diverse, per contribuire alla costruzione di un nuovo impero. Un quadrante rotante al centro del tabellone determinerà da quale mazzo ogni giocatore dovrà pescare. Creato da Benjamin Schwer, Hadara è un gioco per 2/5 giocatori dai dieci anni in su, con durata di 45/60 minuti.

Paris

Paris è un gioco da tavolo ambientato nella Parigi del tardo diciannovesimo secolo durante la “Exposition Universelle” del 1889, quando l’elettricità e l’illuminazione pubblica erano un argomento scottante e avveniristico. L’elettricità si diffuse attraverso la città, creando le meravigliose strade notturne Parigine che oggi conosciamo e dando vita al soprannome “La Cité de la Lumieré“, la città delle luci. Nella prima fase della partita, i giocatori potranno posizionare le tessere o aumentare la loro riserva di edifici, mentre nella seconda, costruiranno sopra il loro colore o gli spazi misti, nel tentativo di posizionare i loro edifici il più vicino possibile al maggior numero di lampioni. Il giocatore con gli edifici più illuminati ruba il cuore dei pedoni parigini e vince la partita, della durata di circa 30 minuti. Paris è un gioco per due giocatori dagli otto anni in su.

Sword & Sorcery: Verso Le Tenebre

Devir Italia porta a Lucca Sword & Sorcery: Verso Le Tenebre, un’espansione per il gioco da tavolo Sword & Sorcery (disponibile su Amazon), il secondo atto che andrà a calare il sipario sulla saga leggendaria fatta di poteri inimmaginabili, preziosi tesori e nemici terrificanti, creata da Nunzio Surace e Simone Romano. L’oscurità copre ogni cosa, i cancelli dei cimiteri sono ormai aperti e gli eroi immortali dovranno affrontare nemici che non sanguinano, non provano dolore e non riposano mai: l’armata dei non morti. Sword & Sorcery è un gioco per 1/5 giocatori, dai tredici anni in su.

Copenhagen

La città di Copenhagen è attraversata da canali e porti, e parte di essa – “Nyhavn” (New Harbour) – è famosa per le colorate case a due spioventi che si stagliano lungo i corsi d’acqua. In Copenhagen di Devir Italia, i giocatori dovranno creare nuove facciate per le case, affinché si uniscano senza soluzione di continuità in questo ambiente portuale. Utilizzando le carte, riceveranno le tessere facciata corrispondenti con le quali potranno abbellire le loro case. Copenhagen è un gioco per 2/4 giocatori, a dagli otto anni in su, con durata tra 20 e 40 minuti.

Optimus

Finalista del premio Kennerspiel 2018, il roll & write Optimus è un gioco per 2/4 giocatori dagli 8 anni in su in cui la sfida principale è scegliere bene i propri dadi per inserirli nell’area colorata corrispondente, così da realizzare delle catene, sfruttando le opportunità e quindi raccogliendo punti. I dadi che non saranno utilizzati saranno tanto importanti quanto le azioni dei giocatori, poiché ogni dado di valore inferiore rispetto a quello scelto potrà essere usato dagli altri giocatori, mantenendo così tutti i partecipanti in partita in ogni momento.

La Viña

Nel gioco da tavolo La Viña, in gioco ci sarà la possibilità di ottenere l’eredità di un bellissimo vigneto quasi abbandonato. Chiunque colga l’uva migliore dalle viti, infatti, diventerà il proprietario della preziosa terra. I giocatori, da 2 a 5, avanzano lungo la plancia collezionando le carte con l’uva più interessante e cercando di ottenere i prezzi migliori dalle cantine locali. Se avanzeranno in fretta, possono ottenere le carte migliori, ma rischieranno di non avere abbastanza uva. Se avanzeranno lentamente, la concorrenza potrà batterli accaparrandosi i vini migliori. La Viña è un gioco creato da Jose Ramón Palacios, per giocatori dagli otto anni in su, con durata di 30/45 minuti a partita.

Oltre a tutte queste novità, presso lo stand di Devir Italia, a Lucca Comics & Games sarà possibile provare anche giochi usciti nella prima metà dell’anno, come il vincitore del premio Kennerspiel des Jahres 2018, Ciarlatani di Quedlinburgo (disponibile su Amazon), e il deckbuilding tascabile Hero Realms (disponibile su Amazon).