Dexter: New Blood, revival della celebre serie con Michael C. Hall andata in onda dal 2006 al 2013, è stato ufficialmente cancellato. La notizia è arrivata dal portale TV Line secondo cui il network Showtime avrebbe deciso di non proseguire il revival con altri episodi, nonostante gli ottimi ascolti, e di pensare a una serie prequel incentrata su un giovane Dexter Morgan.

Showtime ha cancellato Dexter: New Blood

Al momento non c’è ancora nulla di confermato, ma l’idea di uno show incentrato su un giovane Dexter era già stata stuzzicata in passato. Nella serie originale erano presenti numerosi flashback sulla sua adolescenza e su come il padre adottivo Harry lo avesse istruito nel diventare il serial killer più temuto e popolare di Miami. Dato il controverso finale di Dexter: New Blood erano in molti a pensare che Showtime avrebbe proseguito l’arco narrativo con Harrison, figlio di Dexter, ma così non sarà. Il revival è stato visto da 8 milioni di spettatori ogni settimana.

Composto da dieci episodi, il revival di Dexter è arrivato in Italia su SKY e NOW a novembre 2021. Lo show è ambientato diversi anni dopo la fine della precedente stagione. Nel nuovo show scopriamo che Dexter Morgan non è morto come tutti credono, bensì ha cambiato vita. Dopo avere infatti abbandonato Miami, ora vive nella piccola cittadina di Iron Lake sotto lo pseudonimo di Jim Lindsay (un omaggio a Jeff Lindsay, scrittore de La Mano Sinistra di Dio e di altri libri da cui la serie tv è ispirata), cercando di lasciarsi alle spalle la sua vita da serial killer, ma non senza difficoltà. Sembra infatti che il principale ostacolo per l’ex-Dexter Morgan sarà Kurt Caldwell, il sindaco della cittadina, amato e rispettato da tutti.