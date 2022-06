Durante il primo giorno della sua Geeked Week Netflix ha condiviso un primo sguardo alla sua nuova serie fantasy romance First Kill, ispirata all’omonimo racconto di V. E. Schwab, la celebre scrittrice statunitense già autrice di grandi successi letterari quali A Darker Shade of Magic, Vicious e La Vita Invisibile di Addie LaRue. Andiamo a scoprire di che cosa parlerà la serie che si presenta come una sventurata storia d’amore tra una vampira e una cacciatrice di mostri.

Diamo un primo sguardo a First Kill: la clip esclusiva della serie

First Kill racconterà la sventurata storia d’amore tra una cacciatrice e una vampira, Calliope e Juliette, interpretate rispettivamente da Imani Lewis e Sarah Catherine Hook, di cui ne potete vedere un assaggio grazie alla clip che trovate alla fine dell’articolo.

Nel cast della nuova serie ci saranno anche Elizabeth Mitchell nella parte di Margot Fairmont, Aubin Wise in quelli di Talia Burns, Gracie Dzienny nei panni di Elinor Fairmont, Dominic Goodman in quelli di Apollo Burns, Phillip Mullings Jr nei panni di Theo Burns e Jason R. Moore in quelli di Jack Burns.

Per quanto riguarda lo staff Felicia D. Henderson (Gossip Girl) è showrunner e autrice della serie in collaborazione con Schwab. Nel team della produzione figurano anche Ema Roberts e Karah Preiss.

La sinossi ufficiale descrive così la serie:

Il primo morso non si scorda mai. Quando arriva il momento di fare la sua prima vittima, la vampira adolescente Juliette (Sarah Catherine Hook) sceglie una nuova ragazza in città di nome Calliope (Imani Lewis). Purtroppo per Juliette, Calliope è una cacciatrice di vampiri. Entrambe si rendono conto che non sarà facile uccidere la rivale e che il vero rischio è quello di perdere la testa…

Qui sotto potete guardare la clip esclusiva:

Quando potremo vedere la serie? First Kill debutterà il 10 giugno, solo su Netflix.