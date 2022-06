Durante la sua Geeked Week Netflix ha condiviso un primo sguardo alla sua nuova serie Zombie 100, l’adattamento live-action dell’omonimo manga scritto da Haro Aso, l’autore di Alice in Borderland (leggete la nostra recensione a questo articolo) e disegnato da Kotaro Takata. Il manga ha ricevuto ampi consensi ed è attualmente in corsa per due Eisner Awards , Best US Edition of International Material — Asia e Best Humor Publication.

Zombie 100 (J-Pop) diventa un film live-action per Netflix

Il film sarà interpretato da Eiji Akaso, noto per avere recitato nel film Kamen Rider Build del 2017 , dove ha interpretato il ruolo di Ryuga Banjou, che sarà Akira Tendo, un uomo di 24 anni che ha perso tutta la sua passione per la vita dopo aver trascorso diversi anni lavorando in una società di sfruttamento.

Questa la sinossi ufficiale:

Eiji Akaso è un giovane sfruttato al lavoro e sottopagato, senza alcun tempo per se stesso. Akira è diventato uno “zombie” con l’unico scopo di lavorare. Quando arriva l’apocalisse zombie, Akira è felice per la prima volta in tre anni perché ha un giorno libero. Rendendosi conto che l’apocalisse zombie significa che non tornerà probabilmente mai più al lavoro, Akira decide di sfruttare al massimo la sua libertà e crea una lista di 100 cose che vorrebbe fare prima di diventare uno zombie.

Qui sotto la prima foto del film pubblicata da Netflix:

A proposito di Alice in Borderland

Haro Aso ha iniziato a serializzare il manga sulla rivista Weekly Shonen Sunday S (ex Shōnen Sunday Chō) di Shogakukan nel 2010. La serie è stata trasferita su Weekly Shonen Sunday quando è entrata nel suo arco narrativo finale nel marzo 2015. Il manga si è concluso a marzo 2016 con 18 volumi in totale. In Italia la serie è in corso per la casa editrice J-POP e potete recuperarlo su Amazon.

Arisu, un ex studente disoccupato e appassionato dei videogiochi, si ritrova improvvisamente catapultato nella Tokyo alternativa di una “Terra di confine” identica in tutto e per tutto a quella reale, ma deserta e diroccata. In compagnia di due amici, il duro Karube e l’erotomane Chota, Arisu sarà costretto ad affrontare in quello scenario desolato un vero e proprio survival game, nella forma di una sequenza di giochi dalla difficoltà potenzialmente… mortale. Riusciranno i tre ragazzi a sopravvivere a questo nuovo, pericoloso mondo? Chi ha creato tutto questo? Ma, soprattutto, c’è un modo, per loro, di tornare alle loro vite originali?

Per quanto riguarda la serie, la prima stagione ha debuttato su Netflix a dicembre 2020. È stata la serie live-action più vista in Giappone nel 2020 e si è classificata nella top 10 di Netflix in 40 paesi e territori in tutto il mondo. Shinsuke Satō (live-action Bleach, film Kingdom, film anime Oblivion Island) dirigerà nuovamente la serie. Yoshiki Watabe e Yasuko Kuramitsu scriveranno di nuovo sceneggiature con Satō. ROBOT è accreditato per la progettazione e la produzione. Il cast vede di nuovo Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Aya Asahina, Nobuaki Kaneko, Ayame Misaki. La seconda stagione uscirà in tutto il mondo su Netflix a dicembre 2022.