Dieci Piccoli Indiani: 20th Century Studios sta sviluppando un adattamento cinematografico

Stando a quanto riportato da Deadline, 20th Century Studios starebbe sviluppando un nuovo adattamento cinematografico di And Then There Were None, il celebre romanzo conosciuto in Italia con il titolo di Dieci Piccoli Indiani. La pellicola, quindi, si baserà sul celebre romanzo di Agatha Christie ed è stata descritta come una nuova interpretazione che sarà scritta dai coniugi Anna Waterhouse e Joe Shrapnel, autori della sceneggiatura di Seberg con Kristen Stewart.

Dieci Piccoli Indiani è stato pubblicato per la prima volta nel 1939 e racconta la storia di dieci sconosciuti che vengono spediti su un’isola da uno sconosciuto estraneo. Ognuno di loro ha un segreto da nascondere e un brutto crimine che deve pagare. Tra i protagonisti emerge un playboy filantropo, un giudice attento e premuroso, un dottore irrequieto, un detective aggressivo, un terrificante mercenario, una zitella incredibilmente religiosa, due servi poco ludici, un generale pluridecorato e un segretario schivo e ansioso. A poco a poco durante il loro soggiorno, iniziano a morire.

L’autrice definì il romanzo come uno dei più complessi e difficili che abbia mai scritto, ma l’incredibile sforzo dell’autrice rese Dieci Piccoli Indiani uno dei gialli più famosi della storia con oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo. In questi anni vi sono stati ben dieci adattamenti cinematografici e otto adattamenti televisivi tra cui l’ultimo nel 2015 prodotto dalla BBC.

Non ci sono, al momento, altri dettagli riguardanti la pellicola della 20th Century Studios, ma è chiaro come questo nuovo film seguirà il successo di altri gialli recentemente usciti quali Assassinio sull’Orient Express di Kenneth Branagh del 2015 e il da poco candidato all’Oscar per la sceneggiatura originale Cena con Delitto di Rian Johnson. Il successo di quest’ultimi film ha anche portato all’annuncio dei due sequel Death on the Nile di Branagh che arriverà ad ottobre 2020 e Knives Out 2 di Johnson attualmente in fase di sviluppo.