Dieci protagoniste dei fumetti da conoscere

Ci sono molti modi di festeggiare l’otto marzo, giornata universalmente dedicata alle donne. Anche all’interno del mondo del fumetto si può trovare un modo per rendervi omaggio identificando personaggi femminili forti che abbiano dato lustro all’ ‘essere donna’. Soprattutto in un comparto, quello eroistico (super o meno che sia), in cui i personaggi di maggior spicco sono spesso maschili. L’essere un personaggio forte non deve essere inteso come un valore prettamente fisico, ma come una visione del ruolo che si riesce a mostrare, dimostrando valori morali e di carattere che rendano queste donne delle figure carismatiche ed emblematiche della forza interiore del gentil sesso.

Dieci figure femminili carismatiche del mondo dei comics

Dalle supereroine alle criminiloghe, passando per villain ed abili ladre, in questa nostra carrellata di volti più o meno noti avremo modo di conoscere delle figure femminili affascinanti, rese carismatiche tanto dalla loro forza interiore quanto dalle loro umane fragilità.

Julia Kendall (Julia – Le avventure di una criminologa)

Julia Kendall è una criminologa, docente universitaria presso la Hollyhock University e consulente del dipartimento di polizia di Garden City (città fittizia americana). La sua mente affilata e le sue competenze sono spesso cruciali per concludere le indagini più complesse, spesso legate a crimini efferati e che la Kendall affronta con una buona sinergia tra competenze scientifiche, deduzione e sensibilità. Creata da Giancarlo Berardi, Julia esordì nelle edicole italiane nel 1998, facendo subito breccia nel cuore dei lettori, anticipando anche quella che sarebbe diventata a breve al passione per le serie poliziesche basate sul profiling (come Criminal Minds). Il personaggio riscosse un grande successo anche presso il pubblico femminile, grazie alla caratterizzazione di Julia, donna forte perché capace di vivere in modo onesto e sincero le proprie fragilità, mostrate con garbo da Berardi e rese uno dei punti di forza del personaggio.

Potete conoscere Julia acquistando il volume Ladro scaccia ladro su Amazon

Katherine Pryde (X-Men)

Nata dalla mente di Chris Claremont, Katherine Pryde è una delle figure femminili più importante del mondo dei comics americani, in particolare all’interno dell’universo mutante. Esordisce nell’X-Universo come adolescente incapace di controllare i propri potere (intangibilità) e si ritrova improvvisamene catapultata in una realtà più grande di quanto possa comprendere. La sua crescita da adolescente a donna avviene all’interno del gruppo mutante, passando per tappe fondamentali come Giorni di un futuro passato, mostrando la sua tenacia e la sua forza d’animo, contrapponendole ai suoi dubbi ed alle sue umanissime titubanze, prima di adolescente e poi di donna. Kitty riesce a vivere il suo esser mutante e donna con sensibilità e coraggio, passando da personaggio fragile a figura chiave degli X-Men.

Potete conoscere Kitty Pryde acquistando il volume L’ombra e la fiamma su Amazon

Tesla (Dampyr)

Figlia letteraria di Mauro Boselli e Maurizio Colombo, Tesla è una vampira che accompagna Arlan Draka, il Dampyr, nella sua lotta contro i letali Signori della Notte. Siamo davanti ad una donna che è stata tradita, che ha visto crollare il proprio mondo costruito su menzogne, che sceglie di seguire una nuova strada, che senta più vicina al proprio essere. Durante la vita editoriale di Dampyr, Tesla in più occasioni mostra un’umanità autentica e sofferta, mai patetica, in un delicato equilibrio tra forza interiore e fragilità.

Potete conoscere Tesla acquistando il volume Il figlio del diavolo su Amazon

Diana di Temyscira (Wonder Woman)

Considerata la figura femminile forte per eccellenza nel mondo dei comics, Diana Prince è l’alter ego umano di Diana di Temyscira, Principessa delle Amazzoni. Creata ad inizio degli anni ’40 dello scorso secolo dallo psicologo William Moulton Marston, Diana è l’emblema della tempra femminile, resa attraverso una caratterizzazione del personaggio che per l’epoca era una vera rivoluzione. L’animo coriaceo e adamantino di Diana venne esaltato anche sul finire degli ’60, quando privata dei suoi poteri venne guidata da alcuni autori storici (come O’Neil e Giordano) ne presentarono una visione più contemporanea e umana. La sua vita editoriale è stata in seguito quasi oscurata all’omonima serie televisiva, contribuendo a renderla una delle icone della pop culture più riconoscibili della storia.

Potete conoscere Diana acquistando il volume Anno Uno su Amazon

Janet van Dyne (Wasp)

La piccola eroina della Casa delle Idee è una delle figure femminili più iconiche del mondo dei comics. Membro fondatore degli Avengers, unica donna della formazione originale della supersquadra, fu proprio lei a dare il nome al primo team supereroistico Marvel, diventandone anche il secondo membro a detenere più a lungo il ruolo di leader (dopo Cap) . Decisa, intraprendente, Janet è stata al centro di una vita matrimoniale piuttosto dura con un altro Vendicatore, Hank Ant-Man Pym, in cui la donna ha mostrato una tempra incredibile, scegliendo di rimanere al fianco del marito nei suoi momenti più bui, vivendo traversie personali come soprusi e violenze anche fisiche. Janet van Dyne si è sempre mostrata come una donna dal forte spirito e dalla personalità decisa.

Potete conoscere Janet van Dyne acquistando il volume I Vendicatori su Amazon

Selina Kyle (Catwoman)

Probabilemente il suo vero nome non sarà facilmente identificabile da chi salta per i tetti di Gotham con il Cavaliere Oscuro, ma il suo alter ego da bad girl è sicuramente un nome che tutti conoscono. Pur trattandosi di un personaggio vicino al mondo criminale gothamita, il carisma di Selina nasce dal suo essere sopravvissuta alla difficoltà della vita nei bassifondi della soffocante città per arrivare a ritagliarsi una vita in cui riconoscersi come protagonista, senza subire le altrui decisioni. Forte, intraprendente e con una visione estremamente personale del mondo, Selina Kyle è una dei comprimari più vivi e definiti del mondo di Batman, capace di mostrare anche una carica sensuale autentica e mai volgare.

Potete conoscere Selina Kyle acquistando il volume Vacanze romane su Amazon

Laureline (Valerian et Laureline)

Poche eroine hanno saputo incarnare la tenacia femminile come Laureline, la cronoviaggiatrice creata dal duo di artisti francese Christin e Mézierés. Coraggiosa, conscia della propria femminilità eppure capace di utilizzarla come un’arma senza mai esserne schiava, Laureline è spesso la salvezza del suo compagno di avventure, Valerian. Il loro rapporto è ironico, con una parità che, nonostante la convinzione dell’uomo che si ritiene l’elemento forte della coppia, spesso vede il ruolo di Laureline esser il vero punto di forza di questa squadra di eroi del futuro.

Potete conoscere Laureline acquistando il volume Agenti Spazio-temporali su Amazon

Eva (Caput Mundi)

All’interno del circo dei freak romani creato da Roberto Recchioni e poi arricchito dalle storie di autori come Dario Sicchio e Michele Monteleone, compare una figura femminile tragica ed emozionante. Donna vittima di una violenza, Eva viene salvata da un chirurgo che la rende bellissima, ma questa sua bellezza nasconde un’anima oscura e ferina. In Caput Mundi Eva è una figura femminile forte, che diventa struggente e appassionante per questa sua natura ferita e vendicativa, una visione della femminilità moderna e paritaria in una dimensione allegorica della contemporaneità

Potete conoscere Eva acquistando il volume Caput Mundi: Imperium su Amazon

Hannah Dundee (Xenozoic Tales)

Cosa può esserci di più interessante di una donna forte in un fumetto che in cui convivono dinosauri e motori rombanti? Una donna forte capace di tenere testa ad un protagonista maschile unico come Jack Tenrec! Hannah Dundee è tutto questo, grazie alla caratterizzazione di questa eroina futura realizzata da Mark Schultz per il suo Xenozoic Tales. Bellissima, intelligente, intraprendente, capace di guidare la propria nazione come ambasciatrice e di essere una protagonista degli eventi che prendono vita in Xenozoic Tales.

Potete conoscere Hannah Dundee acquistando il volume Cadillac e Dinosauri su Amazon

Ororo Munroe (X-Men)

Dai basssifondi del Cairo sino al ruolo di primo piano come leader di uno dei più grandi supereroi della Marvel, gli X-Men. Ororo è una dei primi supereroi afroamericani della Casa delle Idee, un ruolo che Tempesta ha meritato crescendo anzitutto, imparando a vincere i propri limiti e le proprie paure (come la claustrofobia) e mostrando di avere una grande forza interiore, bilanciata dagli interrogativi e dai timori tipici delle grande anime che continuano a crescere ogni giorno. Curiosamente, la sua apparizione nel mondo dei comics coincise con il divampare della lotta per i diritti civili, rendendo Tempesta una delle figure più iconiche di questo movimento.