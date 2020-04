Digimon Adventure in simulcast su Crunchyroll

Dopo l’annuncio della scorsa settimana – trovate i dettagli QUI – riguardante l’arrivo della serie reboot Digimon Adventures, nella tarda serata di ieri Crunchyroll ha confermato che la nuova serie anime arriverà anche in Europa, e quindi in Italia, in simulcast con il Giappone a partire da oggi alle 19.30.

Digimon Adventure presenterà Digimon e Digiprescelti sotto una nuova veste grafica. La serie inoltre sarà ambientata in un 2020 alternativo narrando le avventure di Taichi Yagami, al quinto anno delle scuole elementari, e del suo Digimon di nome Agumon.

Insieme alla nuova serie anime è previsto anche un rilancio del gioco di carte collezionabili.

Eccovi il trailer:

Questa invece la sinossi del primo episodio:

A Tokyo si verifica un malfunzionamento digitale della rete su larga scala. Taichi si sta preparando per il suo weekend in campeggio estivo quando accade un incidente. La madre di Taichi e la sorellina Hikari si bloccano in un treno che invece non smette di fermarsi, e il ragazzo si dirige verso Shibuya per cercare di aiutarle. Tuttavia, mentre si dirige sul posto, incontra uno strano fenomeno che lo catapulta improvvisamente in un mondo digitale assieme ad altri digiprescelti.

La prima serie animata storica di Digimon Adventure è andata in onda nel 1999; il sequel, intitolato Digimon Adventure 02, è stato trasmesso dal 2000 al 2001.