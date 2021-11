Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna arriva nei cinema italiani

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, il dodicesimo film dedicato all’universo dei Digimon, ambientato 5 anni dopo gli eventi di Digimon Adventure tri., che a sua volta si svolge 6 anni dopo la serie originale, creato come parte dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario del franchise, sta per arrivare nei cenema italiani.

A dare la notizia Anime Factory che ha infatti annunciato, sulla sua pagina Facebook, le date di programmazione del film. Quando potremo quindi vedere Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna? Il film sarà proiettato dal 9 al 15 dicembre 2021.

A proposito di Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna è un sequel di Digimon Adventure tri. presentato in anteprima nei cinema giapponesi il 21 febbraio 2020, prodotto da Toei Animation.

Il film è definito come l’ultima avventura di Taichi e Agumon.

Questa una breve sinossi:

Tai e gli altri Digiprescelti si stanno avvicinando all’età adulta; tuttavia, Tai e Matt rimangono ancora indecisi sui loro obiettivi futuri. I Digiprescelti in seguito incontrano Menoa Bellucci, una professoressa alla Columbia University di New York City , e Kyotaro Imura, la sua guardia del corpo. Menoa afferma che Eosmon sta prendendo di mira i Digiprescelti in tutto il mondo derubando sia loro che i loro partner Digimon della loro coscienza. Con l’aiuto di Menoa, Tai, Matt, Izzy, TK e i loro Digimon combattono Eosmon su Internet.

Per quanto riguarda lo staff, tutti i membri sono tornati dalle serie precedenti. Tomohisa Taguchi (Persona 3 the Movie, Kino’s Journey – The Beautiful World, Twin Star Exorcists) ha diretto il film presso la Yumeta Company (La Corda d’Oro, Cannon Busters) su una sceneggiatura scritta da Akatsuki Yamatoya (Digimon Adventure, Digimon Frontier, Digimon: Data Squad). Seiji Tachikawa (Kino’s Journey – The Beautiful World, Ao Haru Ride – A un Passo da Te) è stato il direttore capo dell’animazione. Hiromi Seki, produttore di Toei Animation degli anime originali di Digimon, ha supervisionato il film. Katsuyoshi Nakatsuru si è occupato del character design e Kenji Watanabe del monster design.

Vi ricordiamo che ad aprile 2020 è andato in onda il reboot della serie storica dei Digimon, Digimon Adventure, la cui visione è disponibile mediante Crunchyroll. Leggete anche questo nostro articolo per i dettagli.

