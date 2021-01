DISNEY+: pronti ad attivare STAR?

Il prossimo 23 febbraio l’offerta di intrattenimento di Disney+ si arricchirà con Star, un nuovo brand che regalerà agli abbonati al servizio streaming più serie tv, più film e più originals.

Star diventerà la casa dell’intrattenimento generale e raddoppierà la quantità di contenuti da guardare sulla piattaforma, rivolgendosi a un pubblico più adulto appassionato di serie tv e film. L’offerta di Star includerà migliaia di ore di contenuti televisivi e cinematografici dagli studi creativi Disney, tra cui Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios e 20th Television.

L'abbonamento a Disney+ avrà un prezzo di €6,99 al mese o €69,99 all'anno, tutte le informazioni sono disponibili a Disneyplus.com

L’annuncio di Star è stato dato durante lo scorso Investor’s Day e con l’aggiunta di questa nuova sezione del servizio Disney+ accontenterà finalmente una fetta di utenza che fino ad ora lamentava l’assenza sulla piattaforma di contenuti non family.

Con l’arrivo di Star Disney+ introdurrà anche un parental control, che permetterà agli utenti di separare i contenuti inadatti ad un pubblico più giovane in modo da garantire così un’esperienza sicura per tutti. Il parental control permetterà di stabilire dei limiti di accesso specifici per determinati profili sulla base della classificazione dei titoli e inoltre aggiungere un PIN per bloccare i profili che hanno accesso a contenuti adatti a un pubblico adulto.

Tra le novità che saranno presenti al lancio di Star ci saranno alcune serie storiche, che approdano per la prima volta sulla piattaforma di streaming Disney, come 24, Lost, Desperate Housewives – I segreti di Wisteria Lane, I Griffin, How I Met Your Mother, Prison Break, X-Files, Atlanta, Black-ish e il franchise cinematografico Die Hard. Ovviamente non saranno gli unici titoli presenti, Disney+ aggiornerà come di consueto i propri contenuti con centinaia di film e serie tv ancora da annunciare, disponibili a partire dal 23 febbraio.