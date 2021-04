Dinosauri: ecco quanti T-Rex sono esistiti

Calcolato il numero complessivo di tutti i Tyrannosaurus rex che hanno popolato la Terra. La risposta a questa singolare domanda è stata pubblicata all’interno di uno studio sulla rivista Science (puoi leggerlo qui).

Absolute abundance and preservation rate of Tyrannosaurus rex (Abbondanza assoluta e tasso di conservazione del Tyrannosaurus rex) di Charles R. Marshall, Daniel V. Latorre, Connor J. Wilson, Tanner M. Frank, Katherine M. Magoulick, Joshua B. Zimmt e Ashley W. Poust ha portato alla luce che circa 2,5 miliardi di tirannosauri hanno camminato sulla Terra durante il periodo Cretaceo superiore, circa 65-70 milioni di anni fa.

Per determinare il numero complessivo della popolazione di questi grandi dinosauri, gli scienziati hanno basato i propri calcoli su la Legge di Damuth, un principio scientifico che afferma che la densità media della popolazione può essere prevista in base alle dimensioni del corpo. Secondo questa legge animali di grandi dimensioni avrebbero così popolazioni più ridotte rispetto agli animali di taglia più piccola.

I ricercatori hanno stimato che in un ogni dato momento durante la loro esistenza, vivevano circa 20.000 esemplari di T-Rex. Può sembrare un numero piccolo, se paragonato all’attuale popolazione umana terrestre, ma è un ordine di grandezza del tutto analogo ai numeri dei grandi carnivori attualmente viventi sul pianeta: ad esempio gli scienziati stimano che oggi vivano sulla terra circa 20.000-30.000 orsi polari (il più grande carnivoro terrestre vivente).

L’analisi ha inoltre permesso di determinare la somma totale di tirannosauri mai esistiti durante il loro regno nel Cretaceo superiore: dal momento della sua comparsa circa 70 milioni di anni fa, fino alla sua estinzione avvenuta nel Cretaceo-Paleocene sono esistite 127.000 generazioni di T-Rex.

La ricerca sul numero complessivo di T-Rex potrebbe avere un grande potenziale: gli scienziati ritengono infatti che lo stesso processo possa essere applicato per determinare il numero totale di qualsiasi specie estinta, qualora si disponga delle informazioni necessarie, come ad esempio la massa corporea o la dieta dell’animale. Una volta in possesso di tali informazioni basterà combinarle con dati relativi all’areale geografico e per quanto tempo è esistita una determinata specie.

Questa ricerca potrebbe fare luce su tutte quelle specie di animali preistorici (dinosauri e non) troppo rari per entrare nella documentazione fossile accessibile. Potete anche approfondire l’argomento con il libro Ascesa e caduta dei dinosauri. La vera storia di un mondo perduto. di Steve Brusatte disponibile per l’acquisto online.