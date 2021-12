Ritorna Disegnare la Cultura Pop, il format Twitch nato dalla sinergia fra Cultura POP e Grafite, Scuola di Fumetto Disegno e Illustrazione. In Disegnare la Cultura Pop Episodio 1, Pasquale Qualano (docente del modulo Cover Artist del Corso Triennale di Fumetto e disegnatore attualmente in forze alla Dynamite per la quale ha disegnato fra gli altri Vampirella, Red Sonja e Dejah Thoris) illustrerà in diretta l’eroe del momento: Spider-man appena ritornato al cinema con Spider-Man: No Way Home.

Si parlerà ovviamente dell’influenza del personaggio nella cultura pop, dei suoi grandi interpreti al tavolo da disegno, da Steve Ditko a Todd McFarlane, fino alle sue interazioni cinematografiche e videoludiche.

Modera Domenico Bottalico.

L’appuntamento con Disegnare la Cultura Pop Episodio 1: Spider-man con Pasquale Qualano è per mercoledì 22 dicembre alle 18.30 sul canale Twitch di Cutura POP!

Fumettista e scultore, nato a Torre de Greco nel 1974, Pasquale Qualano collabora con diverse case editrici italiane ed estere in qualità di copertinista e disegnatore. Tra le sue pubblicazioni ci sono Marvel (She-hulk), The One (GG Studio) e la campagna pubblicitaria della Tim Sport. Ha lavorato come copertinista e disegnatore per Zenescope Entertainment nelle testate Moonstone e Lady Death Universe mentre, per Aspen Comics illustra ,sia nel ruolo di copertinista che disegnatore, Soulfire, Idolized, EA: Iris vol #4 e Dellec. Per Titan Comics illustra le copertine di Warhammer, Robotech, Doctor Who mentre subentra, come disegnatore, nella serie Torchwood, Doctor Who e Robotech. Per DC Comics, ha lavorato sulle testate di Harley Quinn Road Trip, Batman ’66, DC Comics Bombshells e Bombshells United. Ha lavorato anche per Disney/Marvel come illustratore nel libro “Guardians of the Galaxy: Gamora ‘s galactic showdown. Per Dynamite è copertinista e disegnatore di varie serie tra cui Pathfinder, Ash vs Army of Darkenss, Dejah Thoris “ the Garden of Mars”, Red Sonja, Bettie Page, Vampirella e Elvira Mistress of Dark.Sul territorio francese, attualmente lavora per Soleil al fumetto del Paris Saint Germain.