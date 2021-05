Disegnare o non disegnare i capezzoli maschili negli anime? Parlano i registi

Tutto nasce dalla domanda posta dal regista Tetsuo Hirakawa (Grimoire of Zero e YU-NO: A girl who chants love at the bound of this world) su Twitter. Quando si lavora come regista di anime, a un certo punto durante una data produzione, bisogna per forza affrontare la domanda: “Disegnare o non disegnare i capezzoli maschili?”. Questo dilemma non nasce per curo caso, perché è una questione che c’è sempre stata nell’animazione. Ma come hanno risposto gli altri registi di anime?

Le risposte dei registi di anime

Questa domanda ha coinvolto vari membri dell’industria di anime che non hanno perso tempo a rispondere con i loro pensieri ed esperienze personali.

Nel porre la questione, Tetsuo Hirakawa ha citato Ken il guerriero (Fist of the North Star), che non presenta capezzoli maschili. Il protagonista ha sette cicatrici sul petto, quindi per evitare che venisse accidentalmente disegnato con nove cicatrici, è stato necessario “trasformarlo proattivamente in un personaggio senza capezzoli”.

Anche Osamu Yamasaki (Hakuōki, Time Travel Girl) ha notato che, nella sua esperienza nell’animazione, è stato costretto a prendere una decisione in un senso o nell’altro. L’animatore ha ricordato un’occasione specifica in cui ha dovuto disegnare dei capezzoli per l’anime Gad Guard del 2003, osservando che, in quel caso, non c’è stato nemmeno bisogno di nasconderli con luci misteriose o vapore immobile. Perché, c’è anche questa questione: anche se i capezzoli maschili sono disegnati, capita che vengano poi “censurati” con qualche stratagemma.

Anche l’animatore e regista di anime mecha, Masami Obari (Super Robot Wars OG: The Inspector, Detonator Orgun, Gravion) ha voluto dire la sua sempre su Twitter, dicendo che è il tipo di regista che impone di disegnare i capezzoli per i personaggi maschili.

Haruko Kumota, autrice di Descending Stories: Showa Genroku Rakugo Shinju, una volta ha detto scherzando che una delle differenze tra i boys-love (BL) e i manga normali è che nei BL si disegnano i capezzoli degli uomini, mentre nei manga normali no.

Naturalmente ci sono innumerevoli altri casi in cui negli anime non vengono disegnati i capezzoli maschili e ci sarebbe molto da dire al riguardo. Qual è la vostra posizione sui capezzoli maschili negli anime? Bisogna disegnarli o meno?

