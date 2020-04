Disney+: raggiunti i 50 milioni di abbonati nel mondo

Disney+, la nuova piattaforma di streaming di Disney, è disponibile da circa cinque mesi negli Stati Uniti e da pochi giorni in Paesi come l’Italia, ma grazie alla sua offerta di intrattenimento rivolta ai consumatori di tutto il mondo e di ogni età, è stato annunciato un nuovo traguardo: ben 50 milioni di abbonati a livello globale in soli cinque mesi dal primo lancio ufficiale.

Per celebrare il traguardo Kevin Mayer, Chairman of Walt Disney Direct-to-Consumer & International, ha dichiarato:

“Siamo davvero onorati che Disney+ sia apprezzato da milioni di persone in tutto il mondo, e crediamo che questo sia di buon auspicio per la nostra espansione in tutta l’Europa Occidentale, in Giappone e in tutta l’America Latina nel corso di quest’anno. Il grande storytelling ispira e conforta, e noi con Disney+ siamo felici di poter offrire una vasta proposta di intrattenimento legato alla gioia e all’ottimismo”.

Nelle ultime due settimane, Disney+ ha debuttato in ben otto paesi dell’Europa Occidentale, tra cui Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Italia, Spagna, Austria, e Svizzera. Inoltre, dalla scorsa settimana, Disney+ è disponibile anche in India. In quest’ultimo Paese, la piattaforma viene proposta in abbinamento al già esistente servizio di streaming, Hotstar, e conta già circa otto dei cinquanta milioni di abbonati totali a Disney+.

Ricordiamo che la piattaforma di streaming Disney+ può essere provato per sette giorni gratuitamente e poi potete scegliere se mantenere l’abbonamento oppure abbandonarlo. Per tutti i dettagli vi lasciamo ad un nostro articolo dedicato. Dopo il periodo gratuito l’abbonamento costa 6,99 euro al mese o 69,99 all’anno e oltre ai film Disney, permette di vedere i film di Pixar, quelli dei supereroi Marvel e dell’universo di Star Wars, ma anche le serie di Fox.