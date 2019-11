Disney+: aggiunto Avatar al lancio della piattaforma

Il nuovo servizio di streaming Disney+ sarà presto disponibile negli USA e potrà contare su un catalogo con prodotti appartenenti a Disney, Marvel, Lucasfilm, Pixar e Fox. I contenuti disponibili al lancio stanno venendo aggiornati di giorno in giorno e l'ultimo arrivato è davvero un pezzo da 90.

Il nuovo servizio di streaming Disney+ sarà presto disponibile negli USA, e potrà contare su un catalogo di prodotti appartenenti a Disney, Marvel, Lucasfilm, Pixar e Fox. I contenuti disponibili al lancio stanno venendo aggiornati di giorno in giorno e l’ultimo arrivato è davvero un pezzo da 90.

“Avatar“, uno dei film col maggior numero d’incassi nella storia del cinema, sarà disponibile su Disney+ quando il tanto atteso servizio di streaming verrà lanciato negli Stati Uniti, in Canada e in Olanda il 12 novembre, seguito da Australia e Nuova Zelanda il 19 novembre (per avere il servizio qua da noi, dovremo aspettare il 2020). Disney+ sarà la casa del pluripremiato film, che celebrerà il decimo anniversario della sua uscita il 18 dicembre. Dal visionario regista James Cameron, “Avatar” è stato il primo film del suo genere a utilizzare una nuova generazione di effetti speciali per offrire un’esperienza cinematografica completamente coinvolgente. L’epopea vincitrice di diversi Oscar e Golden Globe è il secondo film con il maggior incasso di tutti i tempi.

Per celebrare l’evento, il regista ha registrato un breve video:

Scritto da James Cameron e prodotto da Jon Landau e Cameron stesso, “Avatar” ci porta nel fantastico mondo di Pandora, dove un uomo si imbarca in un’avventura epica, lottando per salvare sia le persone, che il luogo che ora chiama casa. Il film è interpretato da Sam Worthington, Zoë Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Wes Studi e Laz Alonso. Il regista James Cameron porta il pubblico in un mondo spettacolare oltre ogni immaginazione, dove l’eroe Jake Sully (Worthington) inizia un viaggio di redenzione e scoperta mentre conduce una coraggiosa battaglia per salvare una civiltà. Noto per la sua capacità di raccontare storie profondamente umane e visivamente immersive, Cameron spinge i confini del cinema moderno con tecniche innovative e storie che rendono questo film un’esperienza da non perdere, per il pubblico di tutte le età.