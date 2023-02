In occasione del suo 100esimo anniversario, previsto per il 16 ottobre 2023, The Walt Disney Company ha deciso di rendere omaggio ai fan di tutto il mondo e ai suoi artisti con un video celebrativo pubblicato durante il Super Bowl 2023, nominato Disney 100. In esso è possibile avere un rapido assaggio del lunghissimo percorso che questa compagnia ha vissuto fin dai suoi albori, includendo anche Disney Plus.

Disney: al Super Bowl il video dedicato ai 100 anni con tantissimi eventi dedicati

Il CEO Disney Bob Iger ha dichiarato:

Mentre celebriamo il nostro storico 100° anniversario, è importante ricordare l’eredità di Walt Disney e la sua continua ricerca dell’eccellenza che ancora oggi continua a essere il motore della Company. Siamo immensamente grati alle generazioni di fan di tutto il mondo per essere una parte fondamentale della nostra storia, e per aver accolto nelle proprie vite le nostre storie e i nostri personaggi nel corso di questo ultimo secolo. Disney 100 rappresenta un omaggio a tutti i nostri fan e famiglie, nonché ai nostri artisti e visionari creativi che, con talento e immaginazione, hanno dato vita ai magici momenti che rendono Disney una parte integrante della cultura globale.

Nel video Disney 100 possiamo quindi trovare momenti iconici dai film più conosciuti della compagnia, accompagnati da tutti i nuovi prodotti e acquisti fatti negli anni (includendo quindi anche Star Wars e tutto il resto), e citazioni da Walt Disney stesso. Vi ricordiamo che Il 18 febbraio debutterà, a livello mondiale, la mostra Disney100: The Exhibition presso il The Franklin Institute di Filadelfia. Qui i fan troveranno enormi gallerie interamente dedicate alla vita e alle storie Disney grazie a tecnologie innovative. The Walt Disney Archives, oltre 250 oggetti dall’archivio tra cui disegni originali raramente esposti in altre occasioni, manufatti, costumi, oggetti di scena, veicoli dei parchi tematici e molto altro ancora. La mostra proseguirà in seguito con altre tappe negli Stati Uniti e in Europa.

In occasione del centenario della Disney, anche i Parchi a tema hanno iniziato a sorprendere gli ospiti con speciali celebrazioni dedicate a questa speciale ricorrenza. Questi celebreranno l’importantissimo traguardo con tante sorprese durante l’anno. Le celebrazioni proseguiranno anche con eventi esclusivi, anteprime e, a settembre, la speciale Destination D23 a tema Disney 100 riservata ai membri del D23: The Official Disney Fan Club.

Di seguito trovate le varie iniziative Disney 100 nell’area EMEA: Disney 100: The Concert, una serie di concerti multimediali che ripercorrono le musiche più iconiche della storia Disney e oltre. In Italia, Disney 100: The Concert farà tappa il 13 maggio all’Arena di Verona. Con Disney 100: The Exhibition, Disney accoglierà i fan in una mostra composta da 10 gallerie che porterà le varie storie attraverso tecnologie innovative e immersive. La premiere europea sarà il 18 aprile a Monaco. Wonder of Friendship: The Experience, è invece prevista tra maggio e settembre in Francia, Germania e Regno Unito (con ulteriori date annunciate prossimamente), un’esperienza che celebra 100 anni di meravigliosi duetti. Gli ospiti potranno avventurarsi in oltre 1000 metri quadri di esperienze e installazioni, divise in 4 diverse aree tematiche: Alice nel Paese delle Meraviglie, Il Re Leone, Topolino e i suoi amici e Lilo & Stitch.

L’offerta di Disney+