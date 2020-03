Disney+: annullato l’evento di lancio europeo

In molti aspettano l’evento di lancio previsto per l’arrivo sul territorio italiano ed europeo della piattaforma di streaming Disney+, ma l’emergenza sanitaria in atto legata al Coronavirus ha cambiato i piani dello stesso colosso Disney. Un evento dedicato era previsto per il 5 Marzo con una festa che si sarebbe tenuta nello spazio eventi della Exhibition London ma è di queste ore la notizia dell’annullamento dell’evento.

Disney aveva programmato una presentazioni esclusive da parte dei dirigenti e dei responsabili creativi, insieme a un certo numero di ospiti speciali senza contare il pubblico incuriosito da questo nuovo competitor di Netflix, Prime Video e AppleTv. In linea con lo spirito “della banda larga” e in accordo con le misure sanitarie previste ad oggi, Disney ha deciso quindi di presentare il nuovo progetto Disney+ attraverso i social media e gli avvisi stampa.

Secondo quanto riportato da Deadline Disney avrebbe così affermato:

“A causa di una serie di cancellazioni dei partecipanti e di crescenti preoccupazioni per la prospettiva di viaggiare a livello internazionale in questo momento, abbiamo deciso di annullare i nostri eventi di lancio Disney + che si terranno giovedì e venerdì”.

Oggi, Disney ha presentato un accordo di distribuzione “pluriennale” con Sky che consentirebbe agli abbonati Sky di accedere al servizio tramite i loro set-top box esistenti. Il servizio verrà lanciato in Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Germania, Italia, Spagna, Austria e Svizzera il 24 marzo, con ulteriori estensioni nei mercati dell’Europa occidentale, tra cui Belgio, Paesi nordici e Portogallo, che seguiranno nell’estate 2020.

The Mandalorian - Disney, All Rights Reserved

Ricordiamo che nel palinsesto Disney+ troveremo alcuni prodotti nuovi e già conosciuti come: The Mandalorian, High School Musical: The Musical, Diary of a Future President, The World According To Jeff Goldblum e Marvel’s Hero Project. Come parte dell’accordo, alcuni contenuti Fox come i Simpsons o film tra cui LeMans66 e Terminator: Dark Fate saranno sempre disponibili sia su Sky che su Disney+.