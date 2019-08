Disney+: arrivano le nuove serie Pixar su Toy Story e Monsters & co.

In arrivo sulla piattaforma Disney+ due serie animate Pixar dedicate a Toy Story e Monsters & co.

Lo Showcase del D23 Expo dedicato a Disney+ si è rivelato densissimo di novità. Del resto il catalogo della piattaforma si preannunciava davvero ricco, con le intere librerie Disney e Pixar, tuttavia come ci è stato anticipato negli ultimi mesi, sulla piattaforma sarà possibile trovare diversi contenuti esclusivi. In questa news vi presenteremo Forky Asks A Question e Monsters at Work due serie animate Pixar basate sui franchise di Toy Story e Monsters & co.

Forky Asks A Question, sarà una miniserie composta da 12 brevi episodi. Per tutta la durata della serie il simpatico forchetto giocattolo, che durante Toy Story 4 ha dovuto prendere consapevolezza della sua natura di giocattolo (e non di spazzatura), affronterà importanti interrogativi filosofici, come l’amore, il tempo, ma anche questioni più frivole come “Cos’è il formaggio”.

Dati i trascorsi del nostro protagonista in Toy Story 4, possiamo quindi aspettarci una serie dal taglio ironico, che in pieno stile Pixar si presterà a livelli di lettura differenti a seconda dell’età del pubblico.

Protagonista della serie sarà ovviamente Forky, ma anche altri personaggi storici della serie come Woody, Bo Peep e gli altri giocattoli di Bonny potrebbero fare la loro comparsa.

Forky Asks A Question sarà distribuito su Disney+ a partire dal 12 novembre 2019.

Monsters at Work sarà la serie spin-off ambientata nell’universo di Monsters & co. e suo sequel diretto. La serie seguirà le avventure di Tylor e Millie e sarà ambientata sei mesi dopo gli eventi che hanno mutato per sempre Mostropolis e il suo approvvigionamento energetico, non più basato sulle urla di terrore dei bambini, ma sulle loro risate.

Dalle poche informazioni in nostro possesso sappiamo che Tylor sarà un mostro neo laureato e che dovrà trovare la sua strada, affrontando per la prima volta i problemi della vita da adulto.

La serie Monsters at Work sarà distribuita su Disney+ nel 2020.