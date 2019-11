Disney cambia le date di uscita di alcuni film d’animazione

A quanto pare, dopo aver reso pubblica la lista con le date di uscita dei prossimi film, Walt Disney Studios pare abbia spostato alcuni di questi debutti. Inoltre i fan sono rimasti sbalorditi nell’apprendere che l’arrivo sul grande schermo di Bob’s Burgers: The Movie è stato annullato, dunque non rientra più nei titoli dei film di animazione che verranno rilasciati da Disney. Quindi, il film che doveva debuttare il 17 luglio del 2020, potrebbe non essere più reinserito. Tra le novità riguardanti le date di uscita dei film Disney/Marvel, vi è anche il debutto di Ron’s Gone Wrong.

Infatti, era stata annunciata come data di debutto il 2 novembre nell’anno prossimo, invece Disney ha deciso di rimandare al 26 febbraio del 2021. Purtroppo, arrivano cattive notizie anche per tutti coloro i quali aspettavano con ansia l’uscita del film Nimona di Blu Sky Animation, pellicola ispirata al fumetto di Noelle Stevenson. Dunque il film d’animazione, diretto dal vincitore di un Premio Oscar Patrick Osborne, che doveva debuttare nelle sale cinematografiche il 5 marzo del 2021, è stato rinviato di un anno, infatti la nuova data di uscita è stata confermata per il 14 gennaio del 2022.

Insomma, sicuramente i fan non rimarranno delusi dal ricco programma che vedrà il debutto di moltissime pellicole cinematografiche. Ma a quanto pare, il rinvio di molti titoli da parte della Disney potrebbero non essere di gradimento a tutti gli appassionati che speravano di assistere, al più presto, al debutto sul grande schermo dei loro personaggi preferiti. Dunque, cosa ne pensate della decisione presa da Disney in merito al cambio delle date di uscita dei film? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.