Disney Cinderella (Q-Posket) di Banpresto – la recensione

In redazione, da Banpresto, ci è arrivata una figure appartenente alla linea Q-Posket dedicata a una principessa Disney molto famosa. Stiamo parlando di Cinderella, meglio conosciuta in Italia come Cenerentola.

Questa particolare linea, nominata Q-Posket, si occupa di offrire ai collezionisti personaggi provenienti da molti universi tra cui: le principesse Disney, i super eroi DC e Marvel, Harry Potter, personaggi tratti da manga e anime e tantissimi altri. La serie ha la particolarità di proporre le figure con una caratterizzazione ripresa dall’originale che le vede raffigurate come caricature.

Il personaggio

Cenerentola crede energicamente che i suoi sogni un giorno possano diventare realtà. Con l’aiuto dei suoi fedeli amici topolini e il magico tocco della fata Smemorina e il suo “Biddibi Boddibi Bu”, gli stracci di Cenerentola si trasformano magicamente in un elegante abito da sera che le permette di partecipare al grande ballo. Ma allo scoccare della mezzanotte l’incantesimo svanisce, lasciando solo una scarpetta di cristallo che indirizzerà il principe verso l’amata Cenerentola per un magnifico lieto fine.

La confezione

La scatola che contiene la figure, alta circa una quindicina di centimetri, è realizzata in cartoncino lucido di forma rettangolare con al suo interno il prodotto racchiuso dentro delle plastiche protettive. Il design della confezione è molto minimale, infatti, possiamo vedere i loghi Disney e Banpresto posizionati lateralmente nella parte superiore, una bellissima foto in primo piano di Cinderella al centro e una porzione bianca in basso con i loghi Q-Posket e Bandai Spirits. Sugli altri lati sono presenti diverse fotografie del personaggio inquadrato da varie prospettive.

Cindarella (Q-Posket) di Banpresto

Una volta estratti i pezzi dalle buste di plastica, ci basterà inserire la testa e i piedi nell’apposita basetta permettendo così alla statuetta di sorreggersi. Cinderella è riprodotta in piedi mentre gira su se stessa dopo aver ritrovato l’amato Principe Azzurro e pronta a coronare il suo sogno d’amore sposandosi con il suo amato.

Il paint è molto accurato e sicuramente la parte lucida degli occhi azzurri emerge sulla pelle di colorazione opaca. Anche le pieghe del vestito sono molto curate, non limitandosi solamente alla parte esterna in vista ma anche alla parte interna.

Francamente la parte che è più curata di questi personaggi è indubbiamente la testa, infatti il grosso del lavoro degli scultori è certamente stato svolto sul capo e sul velo semi trasparente che sono stati scolpiti con un incredibile effetto che simula il movimento dovuto all’effetto dell’aria.

Concludendo, il paint è ben curato e non manifesta imperfezioni essendo omogeneo in tutto il personaggio con una finitura opaca ad eccezione degli occhi che sono lucidi rispetto a tutto il resto.

Conclusioni

Anche con questa uscita dedicata alle principesse Disney, Banpresto non sbaglia come con le precedenti uscite della serie Q-Posket. Se siete fan di questi personaggi o dei protagonisti delle produzioni Disney l’acquisto è sicuramente consigliato sia per la buona realizzazione tecnica sia per l’ottima colorazione.

Se cercavate un bel regalo da fare in qualsiasi occasione un po’ diverso dal solito “eccolo qua”, non ha dimensioni esagerate e nemmeno un costo eccessivo.

