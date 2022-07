Disney non finisce mai di stupirci con le sue novità a tema Star Wars: ora c’è la possibilità di acquistare un cocktail inedito al prezzo “simbolico” di 5000 dollari. La bevanda, chiamata Kaiburr Crystal, è stata introdotta sulla nave da crociera Disney Wish, l’ultima della compagnia Disney Cruise Line. Inoltre, il drink viene servito in un Camtono, il contenitore cilindrico che abbiamo visto per la prima volta in Star Wars: Episodio 5 – L’impero colpisce ancora, poi in The Mandalorian e più di recente nella serie TV The Book of Boba Fett. Non abbiamo molti dettagli in merito agli ingredienti, perché Disney ha pensato bene di tenerli nascosti in modo tale da invogliare il pubblico ad acquistarlo e scoprirne la composizione. Una scelta forse azzardata, anche visto il costo spropositato del cocktail a tema Star Wars, ma comprensibile per lo stesso motivo.

Leggi anche: Sulla nave crociera Disney due nuovi ristoranti Marvel e Star Wars

Il camtono in un'immagine dalla serie The Mandalorian

Il cocktail a tema Star Wars di Disney

Nonostante gli ingredienti del cocktail di Star Wars non siano stati ufficialmente rivelati, c’è chi ha visitato la Disney Wish e ha cercato di saperne di più. Come il sito Arthur’s About Theme Parks, che ha avuto modo di parlare con il barista dell’Hyperspace Lounge, unico luogo sulla nave da crociera in cui sarà possibile assaggiare il drink. Pare che al suo interno la bevanda contenga una miscela di cognac di alta fascia, Bourbon, Porto e frutti giapponesi. Vediamo insieme nei particolari tutti gli ingredienti in base alle rivelazioni di Arthur’s About Theme Parks riportate da comicbook.com:

La base del cocktail è il cognac Camus

I frutti giapponesi sono kumquat e yuzu.

Il liquore aggiunto è il Cognac Grand Marnier Quintessenza.

C’è anche il Pappy Van Winkle’s Family Reserve 23enne bourbon shot ($ 7.154 per 750 millilitri).

Infine, il Taylor’s Fladgate Kingsman Edition Very Old Tawny Port bourbon shot ($ 4.200 per 750 millilitri).

Secondo screenrant.com, gli ospiti riceveranno il loro cocktail in una replica del Camtono, il dispositivo noto ai fan di Star Wars; il contenitore si aprirà premendo un pulsante e ruotando un quadrante. Dal video pubblicato su Twitter dal giornalista Brandon Davis possiamo vedere che non mancheranno luci, fumo ed effetti sonori.

$5,000 Star Wars-themed drink on the Disney Wish cruise, in action. It’s called the Kaiburr Crystal. : @AshleyLCarter1 pic.twitter.com/Nl6wsryvcC — BD (@BrandonDavisBD) June 30, 2022

Gli ospiti dell’Hyperspace Lounge della nave Disney potranno tenere le piccole tazze d’argento in cui è servito il cocktail di Star Wars e il piatto usato per l’occorrenza, ma non il Camtono. Inoltre, potranno approfittare di servizi aggiuntivi nelle loro camere, come la bottiglia personalizzata di vino Skywalker Vineyards, con tanto di invito per visitare il vigneto. Ricordiamo infine che il nome del cocktail è ispirato ai cristalli utilizzati per la costruzione delle spade laser di Star Wars (potete comprare la spada su Amazon).