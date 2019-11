Disney+ distribuirà un numero crescente di contenuti per adulti!

Disney+ ha compiuto il suo debutto ufficiale lo scorso 12 novembre in molti Paesi del mondo, mentre in Italia il servizio sarà lanciato a partire dal 31 marzo 2020. Il successo, in questo momento, è davvero sensazionale, infatti la piattaforma ha registrato dieci milioni di abbonati.

In queste ore, il Presidente di Disney+, Kevin Mayer, ha specificato che il servizio consentirà di accedere a un numero sempre più crescente di contenuti – pensati, studiati e prodotti – per un pubblico di soli adulti, per incentivare la sottoscrizione dell’abbonamento.

“Stiamo aggiungendo altri contenuti rivolti a un pubblico di adulti“, ha spiegato Kevin Mayer durante l’intervista di Peter Kafka di Recode al Code Media 2019. “[Tuttavia] Occorre ancora del tempo per la creazione di una programmazione originale [e convincente] di alta qualità. Saranno disponibili rispettando una cadenza che pensiamo possa essere giusta, e saranno prodotti con alti standard di qualità. Non vogliamo affrettare le cose solo per avere un catalogo vasto, perché questa non è la nostra filosofia. Vogliamo fare meno cose, ma meglio“.

Bisogna sottolineare, inoltre, che i contenuti decantati dal capo di Disney+ non saranno classificati come prodotti prettamente per adulti (come Deadpool, per esempio, che non è stato aggiunto al servizio), ma come contenuti per la famiglia pensati sotto un’ottica diversa dai classici film della Disney.

Ritornando al successo riscosso dalla piattaforma, l’Amministratore Delegato della società ha dichiarato che i numeri sono ancora piccoli, ma nonostante questo ha sorpreso tutti i dirigenti.

Insomma, Disney+ penserà proprio a tutti, da un pubblico di non adulti a un pubblico di persone mature. Come sempre non mancheranno aggiornamenti e futuri annunci.