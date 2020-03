Disney+: in arrivo nuovi film per il Mese della Terra

Per omaggiare nei migliori dei modi il cosiddetto Mese della Terra (e in particolare alla Giornata della Terra del 22 aprile), Disney ha pensato di distribuire sulla piattaforma Disney+ due produzioni originali, arricchite da voci provenienti dal mondo del cinema, e non solo. A partire dal prossimo 3 aprile, infatti, gli appassionati potranno guardare La Famiglia di Elefanti ed Echo – Il Delfino.

ELEPHANTS. ... 2020 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Entrando nei dettagli delle due produzioni originali Disney+, La Famiglia di Elefanti rappresenta un film documentario narrato – nella sua edizione italiana – da Elisa e in quella originale da Meghan, la Duchessa di Sussex. Echo – Il Delfino, invece, vanta la voce narrante di Cristiana Capotondi nella sua edizione italiana e in quella statunitense Natalie Portman, attrice vincitrice dell’Academy Award.

Come se non bastasse, Disney ha deciso di includere nell’offerta del prossimo mese di Disney+ altri titoli targati Disneynature, che saranno disponibili a partire dal prossimo 3 aprile. I contenuti in questione sono Sulle Orme degli Elefanti, Pinguini: Riprese Estreme e Il Mondo Nascosto dei Delfini. Questi film si aggiungono, inoltre, a una raccolta di titoli che hanno compiuto il debutto questo mese, tra cui Wild Yellowstone, Il Miracolo della Pioggia, JANE, Punto di non Ritorno, In Volo sopra il Mondo, Tesori Sottomarini, Il Mistero dei Leoni, Bear Grylls: la legge del più forte e Russia Terra Selvaggia.

Disney, insomma, omaggia la più grande manifestazione ambientale del pianeta con una serie di contenuti che sostengono la fauna, il mare e la nostra preziosa Terra. Naturalmente, seguiranno ulteriori aggiornamenti su nuovi contenuti che saranno disponibili prossimamente su Disney+, continuate a seguirci.