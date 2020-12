Disney Gallery: The Mandalorian torna con uno special sulla stagione 2

Con la conclusione della seconda stagione di The Mandalorian, Disney+ ha annunciato che la docuserie Disney Gallery: The Mandalorian tornerà con uno speciale sulla seconda stagione della serie tv originale ambientata nell’universo di Star Wars: uno special per appassionati e curiosi che dalla prima concept art fino alla tecnologia innovativa introdotta nella serie.

Tutto Star Wars con film, serie animate e serie TV è disponibile su Disney+ dove trovate anche numerosi documentari e dietro le quinte delle vostre serie preferite! Potete iscrivervi con abbonamento mensile o annuale scontato utilizzando questo link.

La seconda stagione di The Mandalorian ha regalato ai suoi spettatori alcuni momenti davvero esaltanti, come ritorno del leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e l’apparizione di Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano, nell’attesissimo debutto live action di uno dei personaggi più amati dai fan. Ma la seconda stagione di The Mandalorian è stata soprattutto un viaggio divertente, sorprendente ed emozionante che ha mantenuto alto l’entusiasmo dei fan, curiosi di vedere ogni settimana lo sviluppo di un nuovo capitolo dell’avventura di Din Djarin e de Il Bambino.

Disney+ porterà gli spettatori dietro le quinte di questa innovativa seconda stagione nel nuovo speciale di un’ora “Dietro le Quinte Stagione 2”, che debutterà in anteprima il 25 dicembre sulla piattaforma streaming.

Il nuovo special Disney Gallery: The Mandalorian vedrà nuovamente protagonista la tavola rotonda dei registi di The Mandalorian, i quali offriranno al pubblico una panoramica senza precedenti alle innovazioni tecnologiche e narrative introdotte nella seconda stagione dello show. Lo special permetterà agli spettatori di immergersi nel processo di realizzazione degli otto episodi della serie grazie a video dal set, dettagli e informazioni esclusive da parte del cast e della troupe.