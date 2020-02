Disney+ ha attivato tutti i canali social ufficiali anche in Italia!

La guerra per lo streaming dei contenuti video sembra essere giunta a un nuovo capitolo, grazie all’arrivo di Disney+ in Italia e nel resto d’Europa. A ricordarci l’arrivo del servizio targato Disney, l’apertura dei canali social italiani ufficiali di Twitter e Instagram.

Infatti, già lo scorso gennaio Disney+ Italia aveva già aperto la pagina ufficiale su Facebook, ma non potevano mancare le altre due maggiori piattaforme di riferimento per le comunicazioni social, aprendo nella giornata di oggi una pagina ufficiale per Twitter e un canale ufficiale dedicato per Instagram.

Come di consueto, le pagine ufficiali di Disney+ Italia serviranno per diffondere anteprime, trailer, ma soprattutto, in vista del lancio della nuova piattaforma, per rispondere a tutte le domande poste dagli utenti morsi dalla curiosità di provare il nuovo servizio.

Se tutto ciò non dovesse bastare, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra guida speciale su Disney+, un articolo costantemente aggiornato su tutte le novità del servizio streaming targato Disney.