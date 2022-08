Disney+ ha annunciato importanti novità riguardanti i propri piani di abbonamento negli Stati Uniti, rivelando nuove tariffe e nuovi progetti in arrivo a partire dal prossimo 8 dicembre. Il servizio di streaming, infatti, lancerà un livello di abbonamento a pagamento supportato da pubblicità al costo di 7,99 dollari al mese, mentre il livello senza pubblicità aumenterà il suo prezzo a 10,99 dollari contro gli attuali 7,99 dollari. Inoltre il pacchetto con Disney+ e Hulu supportato dalla pubblicità costerà 9,99 dollari, con la possibilità di aggiungere ESPN+ per ulteriori 3 dollari. Disney+, Hulu ed ESPN+ senza pubblicità costeranno, invece, 19,99 dollari.

I nuovi piani di abbonamento di Disney Plus

Altre novità riguarderanno l’abbonamento annuale. Il livello Disney+ Basic, che include le pubblicità, non avrà un’opzione per un abbonamento annuale mentre il livello Disney+ Premium (senza pubblicità) aumenterà il suo costo a 109,99 dollari all’anno, con un aumento netto di ben 40 dollari pari al 37% in più rispetto al costo attuale. Kareem Daniel, presidente di Disney Media & Entertainment Distribution, ha dichiarato:

“Con la nostra nuova offerta Disney+ supportata dalla pubblicità e una gamma ampliata di piani per l’intero portafoglio di streaming, offriremo una maggiore scelta ai consumatori e una varietà di fasce di prezzo per soddisfare le diverse esigenze dei nostri spettatori e fare appello a un pubblico ancora più ampio”.

Questa “rivoluzione degli abbonamenti”, che ricordiamo attualmente vale solo per il mercato statunitense, segna il più grande aumento di prezzo per il servizio di streaming da quando è nato. Al lancio, Disney+ costava 6,99 dollari al mese e 69,99 dollari all’anno. I prezzi di Disney+ erano già aumentati di un dollaro al mese e di 10 dollari all’anno nella prima parte del 2021, e ora aumenteranno notevolmente alla fine del 2022.

Disney+, inoltre, non è l’unico servizio di streaming di The Walt Disney Company a ricevere un aumento, perché ci sono anche Hulu ed ESPN+ che hanno anche aumentato i prezzi quest’anno. A partire da dicembre, quindi, il bundle Disney+ Basic con livelli supportati da pubblicità di Disney+ e Hulu costerà 9,99 dollari al mese, mentre il bundle Basic con livelli supportati da pubblicità di Disney+, Hulu ed ESPN+ costerà 12,99 dollari al mese. Gli attuali abbonati a The Disney Bundle possono mantenere il loro pacchetto “Legacy”, con Disney+ (nessun livello pubblicitario) e sia Hulu che ESPN+ con annunci pubblicitari al costo di 14,99 dollari al mese. Il nuovo pacchetto Disney+ Premium, con livelli senza pubblicità su Disney+ e Hulu, e il livello con supporto pubblicitario di ESPN+, costerà 19,99 dollari al mese.

L’offerta di Disney Plus