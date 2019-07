Disney: in arrivo i live action di Hercules, Pocahontas, Il Gobbo di Notre Dame ed Atlantis

Walt Disney Studios sta lavorando ai film live action di altri quattro grandi classici dell'animazione: Hercules, Pocahontas, Il Gobbo di Notre Dame ed Atlantis.

Gli ottimi risultati riscontrati al box office hanno convinto Disney a pigiare il piede sull’acceleratore dei live action, e quattro nuovi grandi classici si uniscono alla schiera dei film animati che s’apprestano a prendere vita nelle sale cinematografiche: parliamo di Hercules, Pocahontas, Il Gobbo di Notre Dame ed Atlantis.

Dopo il successo de La Bella e La Bestia, Aladdin e Il Re Leone, e con in arrivo nelle sale La Sirenetta e Mulan, Walt Disney Studios intende continuare a cavalcare l’onda della moda del momento e complice il trend positivo di pubblico e critica, mette in cantiere altri tre film che verranno serializzati da qui ai prossimi anni.

Dei prossimi, il progetto contrassegnato a priorità alta sarebbe Hercules: il film ancora in una fase embrionale, nonostante non sia nemmeno entrato in pre-produzione vanterebbe già una ridotta lista di nomi in lizza per il ruolo di Ercole. Infatti, i nomi più papabili per interpretare il figlio di Zeus sembrerebbero essere quelli di Alexander Skarsgård (La Leggenda di Tarzan) e Alexander Ludwig (The Hunger Games), mentre Amber Heard (Aquaman) e Benedict Cumberbatch (Dr. Strange) potrebbero interpretare rispettivamente Megara ed Ade. Allo stato attuale tutto potrebbe cambiare, visto che non solo le audizioni non hanno ancora avuto luogo, il film non avrebbe ancora trovato un regista perché “Disney starebbe cercando sceneggiatori e registi che pensino fuori dagli schemi e prendano direzioni innovative per la pellicola.”

Subito dopo sarebbe il turno di Pocahontas che si trova in una fase di sviluppo ancora più arretrata. Al momento il casting è aperto per “una giovane attrice nativa americana” a cui affidare il ruolo della protagonista. Vista la sensibilità che in tempi recenti Disney ha mostrato nei confronti dell’approccio a diverse culture, è plausibile immaginare che i toni del film rispecchieranno molto quelli di Mulan.

Spinta un po’ nelle retrovie la produzione de Il Gobbo di Notre Dame, che ha subito qualche rallentamento a causa del rovinoso incendio che ha coinvolto l’omonima Cattedrale, ma i casting dei personaggi sembrerebbero già ad una fase avanzata: Josh Gad (Assassinio sull’Orient Express) è nelle fasi finali della trattativa per interpretare Quasimodo, mentre Nikolaj Coster-Waldau (Il Trono di Spade), sembrerebbe ormai prossimo ad interpretare Febo. Ultimo in questa lista, ma assolutamente non meno importante, Atlantis: L’Impero Perduto, che vedrebbe niente poco di meno che Tom Holland (Spider-Man: Far From Home), la prima scelta dello studio per il ruolo di Milo Thatch, protagonista della pellicola.

Infine, sulla piattaforma streaming Disney+ è previsto il live action di Lilli & Il Vagabondo.