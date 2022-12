Tra le varie fusioni e collaborazioni alle quali stiamo assistendo nell’ultimo periodo c’è anche quella che vedeva coinvolte Disney e Apple. Infatti, le voci di corridoio dicevano che le due realtà erano vicine a un possibile accordo. Tuttavia, il nuovo CEO della Disney, Bob Iger, ha risposto dicendo che si tratta solo di speculazioni, di fatto smentendo la vendita ad Apple. Scopriamo insieme maggiori dettagli sulla vicenda.

Disney in vendita? Parla il CEO Bob Iger

Il CEO della Disney Bob Iger, tornato da poco nel ruolo, ha risposto facendo chiarezza circa le recenti speculazioni che vedevano al centro della questione luna vendita del parte del colosso ad Apple. Dunque, seppur in precedenza era stato riferito da addetti ai lavori che il CEO aveva preso in considerazione una fusione con Apple, THR riporta che Bob Iger ha respinto le voci come una pura e semplice speculazione. Bob Iger, sempre secondo quanto riportato, avrebbe come primario obbiettivo quello di rinvigorire ulteriormente i profitti dell’azienda, andandone quindi nuovamente a consolidare quella che è l’intera struttura, e che non sono previste ulteriori decisione di alto profilo.

Tra le numerose attività fatte sotto il mandato originale di Bob Iger, vi ricordiamo che Walt Disney Company ha inanellato una serie di acquisizioni di enorme rilevanza come ad esempio quella relativa allo studio d’animazione Pixar, la Marvel Entertainment, la Lucasfilm, la 20th Century Fox e molto altro ancora. Dunque, il ritorno in campo della figura di Bob Iger può essere ad oggi visto come un’opportunità per riportare al vertice l’azienda dopo un periodo meno felice sotto la guida di Michael Eisner.

Quale sarà dunque l’intero futuro del franchise è ancora oscuro saperlo, ma siamo certi che ne vedremo delle belle! Nel frettammo però, vi informiamo che su Amazon è disponibile per l’acquisto il cofanetto in Blu-ray contenente al suo interno la bellezza di 57 classici Disney, un’ottima idea regalo per le festività natalizie!