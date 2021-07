Disney Italia: date e trailer delle novità in arrivo nei cinema italiani

Oggi si dà il via alla decima edizione di Ciné – Giornate di Cinema a Riccione, l’evento promosso dall’Anica in collaborazione con Anec, un punto di riferimento per la distribuzione, l’industria e l’esercizio cinematografico, dove vengono presentati a un pubblico di professionisti del settore, in anteprima assoluta, i listini ufficiali delle principali case di distribuzione.

Disney Italia è pronta a presentare le sue ultime novità che arriveranno nei cinema nostrani nel corso dei prossimi mesi.

Disney Italia: tutte le novità in arrivo

Iniziamo con Jungle Cruise che arriverà nei cinema italiani il 28 luglio e dal 30 luglio in streaming su Disney+ con Accesso VIP.

Jungle Cruise viene descritto come una divertente ed emozionante corsa lungo il Rio delle Amazzoni e vede nel cast Dwayne Johnson ed Emily Blunt nei panni dello spericolato capitano Frank Wolff e di un’intrepida ricercatrice, la dottoressa Lily Houghton.

Da Londra, in Inghilterra, Lily parte per la foresta amazzonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità sono appesi a un filo.

Questo il trailer:

L’11 agosto sbarca nei cinema il film Free Guy – Eroe per Gioco, prodotto da Twentieth Century Studios e interpretato da Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi.

Un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world decide di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio…prima che sia troppo tardi.

Guardate il trailer:

Finita l’estate, esattamente il 1° settembre, arriva nei cinema il nuovo film della Marvel Studios, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che vede Simu Liu interpretare il personaggio di Shang-Chi, che deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella rete della misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli.

Nel cast ci sono anche Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina è l’amica di Shang-Chi, Katy e Michelle Yeoh è Jiang Nan. Altri attori sono: Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng.

Qui sotto il trailer:

Il 16 settembre arriva The Night House – La Casa Oscura, il thriller psicologico diretto da David Bruckner e interpretato da Rebecca Hall che vede protagonista una vedova che inizia a scoprire gli inquietanti segreti del marito recentemente scomparso.

Ecco il trailer:

Il 14 ottobre è la volta di The Last Duel, il film diretto da Ridley Scott e prodotto da 20th Century Studios.

The Last Duel è un’appassionante storia di tradimento e vendetta che racconta la brutalità e l’oppressione femminile nella Francia del XIV secolo e vede protagonisti il vincitore dell’Oscar Matt Damon e il due volte candidato all’Academy Award Adam Driver nei panni di due uomini, entrambi nobili di nascita, che devono affrontarsi in un duello all’ultimo sangue per risolvere i propri rancori. Nel cast si cono anche la vincitrice dell’Emmy Jodie Comer e il vincitore di due Premi Oscar Ben Affleck.

Guardate il trailer qui sotto:

Il 21 ottobre è il turno di Ron – Un Amico Fuori Programma, prodotto da 20th Century Studios e Locksmith Animation. Lillo è la voce italiana di Ron.

Ron – Un Amico Fuori Programma è la storia di Barney, un impacciato studente delle medie e di Ron, il suo nuovo dispositivo che cammina, parla e si connette digitalmente e che dovrebbe essere il suo “migliore amico pronto all’uso”. Nell’era dei social media, gli esilaranti malfunzionamenti di Ron lanciano i due in un viaggio ricco di azione in cui il ragazzo e il robot fanno i conti con la meravigliosa confusione della vera amicizia.

Il trailer:

Il 28 ottobre arriva al cinema Antlers, creato regista Scott Cooper e dal maestro dell’horror Guillermo del Toro.

In un’isolata cittadina dell’Oregon, un’insegnante di scuola media (Keri Russell) e suo fratello, lo sceriffo (Jesse Plemons), vengono trascinati negli oscuri segreti di un suo misterioso studente (Jeremy T. Thomas) che porteranno a terrificanti incontri con una leggendaria creatura ancestrale.

Il 3 novembre uscirà in Italia il film Eternals targato Marvel Studios e diretto da Chloé Zhao.

Il film segue un gruppo di eroi sovrumani che protegge la Terra fin dall’alba dell’umanità. Quando mostruose creature chiamate Devianti, ritenute scomparse da tempo, ritornano misteriosamente, gli Eterni devono riunirsi per difendere l’umanità ancora una volta.

Nel cast troviamo Gemma Chan,che interpreta Sersi, amante dell’umanità; Richard Madden è l’onnipotente Ikaris; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lia McHugh è Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Brian Tyree Henry interpreta l’intelligente inventore Phastos; Lauren Ridloff è la velocissima Makkari; Barry Keoghan interpreta il solitario Druig; Don Lee è il potente Gilgamesh; Kit Harington interpreta Dane Whitman, mentre Salma Hayek interpreta la leader saggia e spirituale Ajak e, infine, Angelina Jolie veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena.

Qui sotto il trailer:

L’11 novembre esce The French Dispatch creato dal candidato all’Academy Award Wes Anderson.

The French Dispatch darà vita a una raccolta di articoli tratti dal numero finale di una rivista americana pubblicata in una città francese immaginaria del Ventesimo secolo.

Il cast del film comprende Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray e Owen Wilson. E gli attori Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Lois Smith, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Cécile de France, Guillaume Gallienne, Jason Schwartzman, Tony Revolori, Rupert Friend, Henry Winkler, Bob Balaban e Hippolyte Girardot.

Il trailer:

Il 25 novembre arriva nelle sale italiane il nuovo film d’animazione Walt Disney Animation Studios, Encanto, diretto da Byron Howard e Jared Bush.

Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

Il trailer:

Il 16 dicembre esce, West Side Story diretto dal vincitore dell’Academy Award Steven Spielberg, e creato sulla sceneggiatura del vincitore del Premio Pulitzer e del Tony Award Tony Kushner.

Il film racconta la classica storia delle feroci rivalità e dei giovani amori nella New York del 1957.

Nel cast ci sono Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Tenente Schrank), Brian d’Arcy James (Agente Krupke) e Rita Moreno (nel ruolo di Valentina, proprietaria del negozio in cui lavora Tony) una degli unici tre artisti ad aver vinto i premi Oscar, Emmy, GRAMMY, Tony e Peabody, che è anche una dei produttori esecutivi del film.

Ecco il trailer:

Il 29 dicembre tocca a The King’s Man – Le Origini, prodotto sempre da 20th Century Studios. Il film rivela le origini della prima agenzia di intelligence indipendente.

Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli.

The King’s Man – Le Origini è diretto da Matthew Vaughn ed è interpretato da Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, con Djimon Hounsou e Charles Dance.

Il trailer:

Sono state anche rivelate alcune anticipazioni sui titoli in arrivo nel 2022, ovvero Assassinio sul Nilo, diretto e interpretato da Kenneth Branagh; i lungometraggi d’animazione Disney e Pixar Red e Lightyear; i film targati Marvel Studios Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever e The Marvels, oltre al nuovo film di Indiana Jones e al secondo capitolo di Avatar.

