Disney +: la serie Gargoyles è confermata

Gargoyles, la serie animata che ha accompagnato l'infanzia di molti di noi, approderà sulla piattaforma streaming Disney +.

Una buona notizia per tutti i nostalgici degli anni ’90. La serie animata Gargoyles, conosciuta in Italia con il sottotitolo Il risveglio degli Eroi, diretta ai tempi da Frank Paur e Greg Weisman, approderà su Disney +. La notizia è stata ufficializzata direttamente dalla Disney, sull’account Twitter della piattaforma streaming che sarà presto disponibile in tutto il mondo. In Italia potremmo abbonarci a Disney + durante i primi mesi del 2020.

La trama di Gargoyles ruota attorno a un gruppo di statue che si animano durante la notte. La serie ebbe due anni di attività, dal 1994 al 1996 ed era composta in totale da 61 episodi. Nel cast vocale figuravano star come Keith David, Salli Richardson-Whitfield, Jeff Bennett e Frank Welker.

In passato sono girate molte voci riguardo un possibile adattamento della serie o addirittura un film per il grande schermo: a quanto pare un nuovo adattamento della serie animata avrebbe dovuto avere alla regia, secondo alcuni rumor risalenti all’anno scorso, Jordan Peele regista di Get Out ma il progetto fino ad ora non ha mai visto la luce. Un altro rumor risale al 2010, quando si parlava di un arrivo sul grande schermo di Gargoyles, dietro il quale ci sarebbero dovute essere Lauren Shulder Donner alla produzione e Zoe Green, sceneggiatrice di Wolverine. Quest’ultimo progetto si sarebbe distanziato molto dalla serie originale e avrebbe avuto come fulcro un’altra famosa mitologia, legata indirettamente all’universo di Gargoyles.

Attualmente le voci che abbiamo riguardo un nuovo adattamento di Gargoyles sono poco affidabili, ma oggi siamo certi che la serie originale approderà presto su Disney +.