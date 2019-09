Disney +: La serie tv Hawkeye ha uno showrunner

La serie tv dedicata a Hawkeye (Occhio di falco), in arrivo sulla piattaforma di prossima apertura Disney +, ha finalmente uno showrunner, Jonathan Igla.

Igla ha già lavorato per la serie tv capolavoro Mad Man che racconta l’ascesa e il declino dei pubblicitari nella New York degli anni ’50. Stando a quanto riportato dall’Hollywood Reporter (trovate l’articolo originale a questo link), Jonathan Igla è stato assunto come scrittore e produttore esecutivo della serie tv che sarà disponibile in streaming su Disney +. La storia vedrà protagonista il personaggio di Clint Barton insegnare a Kate Bishop come diventare un supereroe senza super poteri. La storia, inoltre, si svolgerà durante i cinque anni che sono intercorsi tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, periodo in cui Clint Barton assumerà la vendicativa identità di Ronin.

Durante il San Diego Cimic-Con dello scorso luglio, lo stesso Jeremy Renner, che interpreterà Occhio di Falco, ha dichiarato: “Quello che farò nella serie sarà formare un nuovo personaggio, una versione migliore di me. Occhio di Falco è un supereroe senza superpoteri, e quindi posso insegnare questa cosa a qualcun altro”. Ad oggi, però, ancora non sappiamo a quale attrice verrà affidato il ruolo della discepola di Hawkeye, Kate Bishop.

La serie tv sarà disponibile, verosimilmente, a partire dal 2021 e farà parte della fase quattro dell’universo cinematografico Marvel. Questo nuovo filone narrativo che sarà una esclusiva Disney + comprenderà altri show televisivi oltre a Hawkeye, tra cui Falcon e Winter Soldier (2020), WandaVision (primavera 2021), Loki (primavera 2021). Inoltre, Kevin Feige ha annunciato altre tre serie tv che non hanno ancora una data d’uscita, She Hulk, Ms Marvel e Moon Knight.