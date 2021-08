La mostra “Disney – L’arte di raccontare storie senza tempo” sarà al MUDEC di Milano dal 2 Settembre 2021 al 12 Febbrai 2022.

L’intento della mostra è quello di illustrare in che modo avviene il processo creativo all’interno degli studi di animazione più famosi al mondo e dietro i lungometraggi targati Disney: in che modo dal concept di un’idea si passi poi alla realizzazione effettiva per il grande pubblico (trovate un’ampia selezione di Classici in blu-ray su Amazon).

“Disney – L’arte di raccontare storie senza tempo” in mostra a Milano

Il marchio di fabbrica Disney si basa sulla rielaborazione di fiabe, mitologie e leggende della cultura popolare. Attraverso un attento studio dei racconti classici e dei suoi personaggi è possibile infatti trasporre adattamenti animati capaci di intrattenere un pubblico vasto ed estremamente eterogeneo.

Solitamente la chiave di volta sta nel dare una forte personalità artistica al progetto per differenziarlo e renderlo unico, il punto focale, secondo Disney sta nel trovare la giusta dimensione concettuale e grafica nella quale inserire la singola opera per valorizzarla e renderla unica.

Una volta impostato un canone per il film anche il character design seguirà a ruota questa idea, cercando ovviamente di mantenere una continuità visiva e ideologica.

Proprio grazie alla mostra “Disney – L’arte di raccontare storie senza tempo“ si potrà seguire da vicino tutto questo lungo e laborioso processo creativo.

La mostra si pone anche l’obiettivo di essere quanto più dinamica possibile, evitando che il visitatore sia un semplice spettatore passivo. Durante il viaggio da sala in sala il visitatore sarà invitato a mettersi alla prova come narratore e tramite delle indicazioni tecniche potrà provare a mettere le basi per la sua personalissima storia.

In maniera similare il MUDEC ha anche preparato un percorso parallelo per i visitatori più piccoli i quali verranno spronati a realizzare il loro proprio racconto tramite isole interattive sparse lungo il percorso della visita. Una volta completata la propria storia, i bambini potranno condividerla e potrebbero essere pubblicati sui social media del Mudec.

La mostra inoltre sarà accompagnata da un catalogo contenete molti bozzetti, curiosità e approfondimenti sull’universo Disney.