Disney+: le serie animate Marvel per bambini piccoli

L’arrivo di Disney+ ha reso accessibili al pubblico moltissimi contenuti spesso poco conosciuti in Italia, come le diverse serie animate Marvel. Sfogliando la sezione tematica della Casa delle Idee è possibile imbattersi in diverse serie più o meno nuove dedicate a personaggi come gli Avengers, Spider-Man, X-Men ed altri.

Solitamente queste serie si rivolgono ad un target di bambini più grandi, idealmente dai 6 anni in su, per via della loro struttura narrativa o per la presenza di violenza (seppur in maniera accennata). Per i più piccoli però sono presenti sulla piattaforma due serie animate dal taglio giocoso e leggero, ideali per introdurre nuovi spettatori ai personaggi Marvel più amati e alle loro storie.

Marvel Super Hero Adventure Shorts

Una miniserie di 10 episodi brevi (5 minuti l’uno) del 2017 in cui in ogni puntata Spider-Man racconterà ciò che ha imparato durante alcune imprese eroiche in compagnia del supereroe di turno.

Ogni episodio si aprirà con l’arrampicamuri intento nel mostrarci il tema dell’episodo (come ad esempio aiutare il prossimo, non perdersi mai d’animo, fare la cosa giusta o pensare positivamente) che verrà poi contestualizzato mostrandoci quando e come Spider-Man ha avuto modo di imparare tale lezione.

Marvel Super Hero Adventure Shorts è una serie allegra e divertente, adatta ai più piccoli perché mostra i comportamenti virtuosi dei supereroi dai quali i bambini potranno venire ispirati. La parte centrale dell’episodio, ossia l’avventura di Spider-Man in compagnia degli eroi, sarà contraddistinta da uno stile super deformed che enfatizza ancor di più l’atmosfera innocente di questo cartone animato.

Questa serie è un ottimo punto di partenza per introdurre i più piccoli ai personaggi Marvel più iconici. La serie definisce le caratteristiche principali dei personaggi e ne delinea in maniera semplice e diretta temperamento e morale, adattando avventure e tematiche ad un pubblico prescolare.

Trattandosi di una raccolta di corti non aspettatevi però una narrazione strutturata e trame complesse.

Marvel The Super Hero Squad Show

In questa serie del 2009 in stile deformed la Super Hero Squad, la squadra composta dai più potenti eroi della terra, dovrà vedersela contro i Super Cattivi del cosmo Marvel, il cui scopo sarà quello di dominare l’Universo!

The Super Hero Squad Show mostrerà un gruppo di eroi ben definito formato da Iron Man, Falcon, Hulk, Silver Surfer, Thor e Wolverine, a cui si affiancheranno di volta in volta anche altri eroi classici dell’Universo Marvel, come ad esempio Miss Marvel (ovvero Carol Danvers prima della sua trasformazione in Capitan Marvel), Capitan America ed altri.

Si tratta di una serie dal taglio comico, dove gli elementi più caricaturali dei vari personaggi sono accentuati in maniera iperbolica che potrebbe far storcere il naso ai fan più intransigenti. Nonostante questo connotazione parodistica la trama delle due stagioni darà modo al pubblico di apprezzare i diversi personaggi e una trama orizzontale in classico stile Marvel, in cui gli eroi dovranno confrontarsi con delle minacce di portata cosmica: nella prima stagione gli eroi dovranno contrastare il piano del Dottor Destino, mentre nella seconda gli eroi dovranno vedersela con Thanos.

Prodotta in tempi non sospetti, in cui l’universo Marvel non era permeato nell’immaginario mainstream e l’MCU era solo un sogno nel cassetto di alcuni, The Super Hero Squad Show mostra il design vintage dei personaggi e può vantare un primo esempio di crossover mettendo in campo un parco personaggi incredibile, utilizzato sempre in maniera buffa e divertente ma in qualche modo sempre fedele e coerente alla propria controparte fumettistica.