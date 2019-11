Disney+: le visualizzazioni potrebbero spingere ad ordinare sequel e reboot

Se almeno al momento del lancio Disney+ non avrà dalla sua molte produzioni originali in prima TV assoluta, potrà comunque contare su un vastissimo parco titoli di vecchie glorie e grandi classici. E se ce n’è qualcuno che vi piace particolarmente o a cui siete molto affezionati, vi suggeriamo di guardarlo quanto più possibile e suggerire ai vostri amici di fare lo stesso, perché ciò potrebbe portare la piattaforma streaming alla produzione di sequel, spin-off e reboot.

A dirlo sono niente poco di meno che alcuni dei creativi su Twitter, che invitano i fan a recuperare previo binge-watching le loro serie TV preferite. Un esempio lampante è Legend of the Three Caballeros, serie animata lanciata in ragionevole in ritardo, al punto che non solo lo studio che se ne occupò, Disney Interactive, è stato smantellato, ma lo staff è stato anche distribuito altrove. Eppure, è proprio il suo produttore esecutivo Matt Danner a pubblicare sul proprio profilo questo tweet:

“Ehi, Fan dei Paperi! Volete più #LegendOfTheThreeCaballeros? Certo che ne volete! Diffondete il verbo e fate sapere a Disney+ quanto amate lo show. Funzionerà! E così diventerete Caballero onorari!”

Hey Duck Fans! Do you want more #LegendOfTheThreeCaballeros? Of course you do! Spread the word and let Disney+ know how much you like the show. It works! Then you too can be an honorary Caballero! pic.twitter.com/uU4WqnM2Xo — Matt Danner (@MattyDanner) November 13, 2019

Lo stesso sta facendo anche Greg Weisman, creatore e produttore esecutivo dell’acclamata serie animata dei Gargoyles, una delle produzioni più cupe e mature targate Disney, ora disponibile nel catalogo della piattaforma streaming in un’edizione priva di tagli e censure, così come fu originariamente concepita.:

“#Gargoyles è trending! Continuate ad aiutarci a #DiffondereLaVoce! E perfavore, aiuterebbe davvero molto se usassimo costantemente #ContinuateAMaratonareGargoyles come hashtag ufficiale della nostra campagna. Quindi #ContinuateAMaratonareGargoyles su #DisneyPlus!”

I'm told #Gargoyles is trending! Keep it up and help us #SpreadtheWord! And please, it really helps if we consistently use #KeepBingingGargoyles as our official campaign hashtag. So #KeepBingingGargoyles on #DisneyPlus! — Greg Weisman (@Greg_Weisman) November 12, 2019

Insomma, sembra che Disney abbia le idee chiare sul futuro dei suoi franchise: i più guardati, richiesti e chiacchierati in rete potrebbero effettivamente avere concrete di possibilità di tornare in TV previo una nuova forma e di conseguenza continuare ad onorare il retaggio del programma contenitore in cui debuttarono, The Disney Afternoon, facendo quotidiana compagnia generazione di spettatori.

Disney+ debutterà in Italia il 31 marzo 2020.