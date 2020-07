Disney+: l’elenco dei panel del San Diego Comic-Con

Disney+ parteciperà all’edizione di quest’anno del San Diego Comic-Con, denominata “Comic-Con At Home” per via del formato online, con una serie di conferenze e incontri dedicati agli show della piattaforma. Gli appassionati delle serie tv Disney+ avranno l’opportunità di seguire una serie di incontri che anticiperanno alcuni dei contenuti originali della piattaforma di streaming online, tra cui il nuovo film originale di Phineas e Ferb “Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe”, “Marvel’s 616” e “The Right Stuff”.

Di seguito una presentazione degli incontri. Per comodità abbiamo riportato l’ora italiana in cui dovrebbero tenersi le conferenze.

Marvel’s 616

Giovedì 23 luglio, ore 22:00 (1:00 p.m. PT)

Marvel’s 616 sarà una serie dal taglio documentaristico che approfondirà l’importante retaggio e la ricchezza delle storie dei personaggi e dei rispettivi autori. Ogni puntata sarà confezionata da un regista diverso che esplorerà i punti di contatto tra narrazione, cultura pop e i rispettivi fandom del Marvel Universe.

La serie sarà moderata da Angélique Roché e vedrà i registi Gillian Jacobs, Paul Scheer, e i produttori esecutivi Sarah Amos e Jason Sterman illustrare il processo creativo e i dietro le quinte di questa serie antologica.

Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe

Sabato 25 luglio, ore 21:00 (12:00 p.m. PT)

Dan Povenmire e Jeff “Swampy” Marsh, autori della fortunata serie animata, accompagnati dal regista Bob Bowen e dalle voci del cast originale del cartone animato (Ashley Tisdale, Vincent Martella, Maulik Pancholy e Dee Bradley Baker), racconteranno le origini di questa serie e mostreranno una speciale anteprima del nuovo film animato di Phineas e Ferb.

The Right Stuff

Sabato 25 luglio, ore 22:00 (1:00 p.m. PT)

The Right Stuff sarà la prima serie tv originale Disney+ prodotta da National Geographic. La serie condurrà gli spettatori in un viaggio agli albori del programma spaziale degli Stati Uniti, seguendo il viaggio di sette piloti militari che diventeranno astronauti presso la neonata NASA. L’agenzia verrà formata al culmine della guerra fredda con lo scopo di inviare il primo uomo nello spazio. La corsa per la conquista dello spazio trasformerà questi uomini e farà compiere loro azioni straordinarie, ispirando l’America verso un nuovo orizzonte di ambizione e speranza.

L’incontro sarà moderato dall’ex astronauta NASA Dr. Mae Jemison e vedrà la partecipazione del cast della serie: Patrick J. Adams (“Major John Glenn”), Jake McDorman (“Lieutenant Commander Alan Shepard”), Colin O’Donoghue (“Captain Gordon Cooper”), Michael Trotter (“Gus Grissom”), Aaron Staton (“Wally Schirra”), Micah Stock (“Deke Slayton”), James Lafferty (“Scott Carpenter”), Nora Zehetner (“Annie Glenn”), Shannon Lucio (“Louise Shepard”), Eloise Mumford (“Trudy Cooper”), Eric Ladin (“Chris Kraft”), e Patrick Fischler (“Bob Gilruth”). Parteciperanno inoltre lo showrunner e produttore esecutivo Mark Lafferty e la produttrice esecutiva Jennifer Davisson.