L’idillio che guidato l’espansione della Casa delle Idee dalla sicura dimensione fumettistica al mondo del grande schermo pare essersi incrinato negli ultimi tempi. I non esaltanti risultati della Fase Quattro e il difficile avvio della successiva fase vistosi con Ant-Man and the Wasp: Quantumania hanno avuto un duro impatto in casa Disney, al punto che non si è perso tempo nel dare un radicale taglio al passato. Se negli scorsi giorni ha sorpreso la notizia del licenziamento di Victoria Alonzo, ancora più sorprendente è la notizia battuta oggi dal New York Times: Disney licenzia Ike Perlmutter, presidente di Marvel Entertainment.

Disney licenzia Ike Perlmutter, controverso presidente di Marvel Entertainment

Due licenziamenti, quelli di Perlmutter e Alonzo, che rappresentano un taglio piuttosto netto con l’attuale corso del franchise Marveliano. Impossibile non evidenziare come queste due figure di potere all’interno dell’establishment marveliano fossero adombrate da una fama tutt’altro che lusinghiera, che li voleva come personalità sin troppo forti e venate da peculiarità tutt’altro che gradevoli. Se per la Alonzo si sono registrate accuse di nepotismo e di una sorta di culto della sua persona, la decisione di Disney di licenziare Ike Perlmutter viene accolta come una liberazione da molti degli addetti ai lavori.

Arrivato ai vertici della Marvel Entertainment a fine anni ’90, Perlmutter è stato artefice dell’espansione cinematografica dei personaggi della Casa delle Idee di quel periodo, quando si fece portavoce della necessità di dare vita a film dedicati a personaggi molto amati, come Spider-Man e X-Men, per creare un impero economico che sfruttasse il merchandising derivato. Tuttavia, dopo esser stato il traghettatore di Marvel in seno alla Disney, Perlmutter è stato rimosso da ruoli decisionali per il Marvel Cinematic Universe, portandolo a curare maggiormente l’aspetto dei comics e del merchandising.

Non è un mistero che l’atteggiamento draconiano di Perlmutter sia stato considerato come un elemento a suo discapito negli ultimi anni. La sua aperta ostilità nei confronti del presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, si è spinta al punto di divenire un’aperta guerra quando, nel 2015, Perlmutter cercò di far licenziare Feige adducendo come scusa la poco redditizia performance del primo Doctor Strange. Una battaglia vinta dal buon Kevin, con conseguenze poco gradevoli per Perlmutter.

L’ostilità di Perlmutter era arrivata anche al punto di indicare il fallimento del Marvel Cinematic Universe in film come Black Panther e Captain Marvel, che erano considerati come inutili tentativi di introdurre la diversità all’interno del franchise. Accuse che erano state apertamente criticate da Feige e che sono diventati ulteriori elementi di rottura tra Perlmutter e il brand.

Va detto che la notizia secondo cui Disney licenzia Ike Perlmutter al momento non è stata confermata né dal diretto interessato né dal mondo Disney, ma i dubbi sembrano essere decisamente pochi, il che porta a chiedersi quali scenari si aprono ora in casa Marvel Entertainment.

Tenendo presente che Marvel Entertainment è parte del più ampio scenario marveliano ma separato dai Marvel Studios, viene da chiedersi se questo licenziamento sia un punto di partenza per una nuova vita di Marvel Entertaintment. Una curiosità più che lecita, considerato come proprio a Marvel Entertainment fa capo la divisione comics, anima storica della Casa delle Idee. Secondo fonti del New York Times e di Variety, questa decisione potrebbe portare a un definitivo assorbimento all’interno di Disney, che avrebbe quindi un ancora più forte controllo sul comparto merchandising dei personaggi della Casa delle Idee. Ironicamente era stato proprio Perlmutter a identificare la nota capacità di sfruttare il merchandising da parte di Disney come una grande possibilità per i personaggi Marvel

Disney è la casa perfetta per la fantastica biblioteca di personaggi Marvel, considerata la sua nota abilità nell’espander creazione e gestire licenze. E’ un’occasione senza eguali per Marvel, che può costruire una propria strategia di licensing avendo accesso all’incredibile organizzazione mondiale di Disney e alle sue infrastrutture in tutto il mondo

Come sempre, non possiamo attenderci grandi rivoluzioni nel breve periodo, ma solitamente le conseguenze di simili eventi iniziano a mostrarsi nel giro di un semestre, momento in cui potremmo scoprire come Disney intende gestire Marvel Entertainment e il suo ricco bottino di possibilità.

