Disney Lorcana, il nuovo ambizioso gioco di carte collezionabili di Ravensburger dedicato ai mondi Disney, ha una data d’uscita, annunciata sull’account instagram ufficiale: Agosto 2023 e insieme a questa sono stati mostrati i prodotti che ne accompagneranno l’uscita.

Il nome della prima espansione sarà Disney Lorcana: The First Chapter e i giocatori assumeranno il ruolo di Illuminatori, dando vita a “barlumi” di classici personaggi Disney che potranno far combattere tra loro sul tavolo da gioco. Dopo aver rivelato le prime carte durante la D23 lo scorso Settembre, quelli pubblicati sul profilo Instagram ufficiale sono i primi prodotti dedicati al nuovo TCG:

il primo è il box contenente i booster pack, ognuno con 12 carte ciascuno e dei quali l’art-set sembra essere composto da sole tre illustrazioni (Topolino, Malefica e Elsa);

il secondo è l’espositore contenenti gli starter deck tematici, dedicati a Aurora e Simba di tipo “Zaffiro” e “Acciaio”, Crudelia Demon e Aladdin di tipo “Smeraldo” e “Rubino”, Topolino e Vaiana dei quali non viene mostrata la tipologia;

abbiamo poi quello che è nominato nell’immagine “Illuminer’s Trove” e probabilmente corrisponderà a quello che è già presente in altri TCG, ovvero una sorta di “Bundle” con al proprio interno diversi Booster Pack, qualche segnalino o dado e la cui confezione può essere utilizzata come porta-carte;

infine è presente quello che viene nominato “Gift Set“, contenente due carte oversize e le corrispettive foil giocabili dedicate a Ade e Mulan, due gettoni e 4 booster pack.

Vi aggiorneremo non appena avremo informazioni più dettagliate.

Disney Lorcana è una mossa decisamente audace per Ravensburger, uno degli editori di giochi da tavolo più longevi di sempre il cui primo prodotto, A Trip Around the World, è stato pubblicato nel 1884. Oltretutto, non è la prima collaborazione tra l’azienda e Disney: Disney Villainous, un gioco da tavolo strategico per famiglie, ha riscosso un notevole successo e con tutte le espansioni vanta al momento ben 30 cattivi provenienti da tutti gli universi Disney, Marvel e Star Wars.

