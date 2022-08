Tramite una partnership con Ravensburger, Disney è intenzionata a lanciare sul mercato il proprio gioco di carte collezionabili chiamato Disney Lorcana, previsto per la seconda metà del 2023.

La casa di Topolino ha già collaborato con la celebre azienda produttrice di giochi da tavolo con Disney Villainous, uscito nella sua prima versione nel 2018 e con ora all’attivo quasi 30 celebri cattivi provenienti da tutti gli universi Disney, Marvel e Star Wars. Con Disney Lorcana, Ravensburger afferma di voler portare le cose al livello successivo.

Ryan Miller, brand manager e veterano di Wizards of the Coast, ha affermato che l’idea di base è che esista questo posto chiamato “The Great Illuminary“, contenente tutte le canzoni, le storie e i personaggi Disney. I giocatori assumeranno il ruolo di Illuminatore, una sorta di potente stregone che ha la capacità di portare in vita queste entità. Così facendo, chiunque potrà riunire i propri personaggi Disney preferiti per un’avventura in questo mondo.

Il gioco di carte collezionabili avrà uno stile artistico da “libro di fiabe moderno”, che sarà ispirato alle sequenze di apertura iniziali dei classici film Disney (dove erano presenti dei libri con delle illustrazioni) e presenterà linee visibili e colori vivaci, mescolando sia lo stile classico dei disegni fatti a mano, che quello moderno in computer grafica.

Ovviamente, il gioco avrà anche tutte quelle caratteristiche tipiche dei classici giochi di carte collezionabili, come i diversi tipi di olografie e illustrazioni particolari.

Inoltre, è stato già specificato che, per quanto riguarda il sistema di gioco competitivo, non si cercherà di raggiungere i livelli di altri giochi di carte piu’ famosi come Magic The Gathering, ma sarà sicuramente piu’ semplice e facile da giocare, in modo tale che chiunque possa avvicinarvisi e divertirsi coi propri personaggi preferiti.

Ci sarà ancora un po’ da aspettare prima di vedere Disney Lorcana sul mercato, ma i fan potranno dare una prima occhiata al gioco direttamente il 9 Settembre durante il D23 Expo, l’evento ufficiale Disney nel quale verranno presentate tutte le novità dei prodotti Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e molto altro.

Nel frattempo, se volete anche voi abbracciare il lato oscuro con il nuovo Star Wars Villainous: Power of the Dark Side, potete acquistarlo su Amazon semplicemente cliccando su questo link.