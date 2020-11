Disney+: nel futuro ci attendono nuovi Accessi Vip?

L’Accesso Vip per il live action di Mulan potrebbe non essere un esperimento isolato, nel futuro di Disney+ la possibilità di nuovi contenuti premium potrebbe essere più che concreta. A ventilare un simile scenario Bob Chapek, CEO di The Walt Disney Company.

In occasione dell’ultima relazione sugli utili (leggi qui il verbale della riunione) Chapek ha affrontato “l’elefante nella stanza”: a causa della pandemia e con l’impossibilità di distribuire i propri contenuti nei cinema Disney+ potrebbe ricorrere nel prossimo futuro alla formula dell’Accesso Vip, come già avvenuto per Mulan.

Alla base di questa probabile strategia di mercato vi è, ovviamente, la necessità di consentire l’uscita sul mercato delle varie produzioni, la cui uscita nelle sale al momento è stata rimandata.

In questo scenario, dove l’esperienza cinematografica rimane preclusa, Chapek ha affermato che la piattaforma di streaming Disney assume così una rilevanza strategica per quel che riguarda l’offerta del suo portfolio contenuti.

Occorre però non saltare a conclusioni affrettate, poiché la scelta di ricorrere agli accessi premium non è stata espressa esplicitamente, basti ricordare che Soul sarà incluso nel catalogo della piattaforma il 25 dicembre senza costi aggiuntivi.

In previsione delle prossime riunioni degli investitori Disney, c’è chi da già per scontato la decisione di ricorrere all’Accesso Vip per Black Widow, nonostante al momento l’uscita nei cinema sia stata pianificata a maggio 2021.

Allo stato attuale il futuro della pellicola solista di Natasha Romanov rimane incerto, dipendente da eventuali cambiamenti sul fronte della pandemia. In base a se e quando riapriranno le sale, Disney potrebbe decidere se rimandare nuovamente l’uscita al cinema o un eventuale contenuto premium su Diseny+.

In ogni caso il destino di Black Widow potrebbe non essere un caso isolato, in quanto Disney e tutte le case di produzione a lei affiliate durante questo 2020 hanno rimandato moltissimi film che, prima o poi, potrebbero essere distribuiti in streaming nell’impossibilità di una eventuale distribuzione in sala.