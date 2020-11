Disney+: tutte le novità di dicembre

Dicembre sta per arrivare e il catalogo del servizio streaming Disney+ si arricchisce di tante novità riguardanti sia i film che le serie Tv. Nel mese di novembre abbiamo osservato tante aggiunte, ma nel mese di dicembre, complici anche le festività natalizie vedremo film come Soul, lo speciale di Natale di High School Musical: La Serie e l’arrivo per tutti di Mulan. Ecco, quindi, tutte le novità del mese di dicembre.

Leggi anche: Cosa regalare a fan Disney

Su Disney+ potete vedere tantissimi altri contenuti. Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ sia con abbonamento mensile sia annuale scontato potete utilizzare questo link.

Mulan

Uscita: 4 dicembre 2020

L’acclamata regista Niki Caro dà vita all’epica storia della leggendaria guerriera cinese nel film Disney Mulan, in cui una giovane donna senza paura rischia ogni cosa per proteggere la propria famiglia e il proprio Paese, diventando uno dei più grandi guerrieri che la Cina abbia mai conosciuto. Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dall’attacco degli Invasori del Nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un rispettato guerriero, prende il posto del padre malato.

Dopo essersi travestita da uomo ed essersi arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà trovare la propria forza interiore e dimostrare tutto il suo autentico potenziale. Nel corso di questo epico viaggio si trasformerà in una stimata guerriera guadagnandosi il rispetto di una nazione riconoscente e l’orgoglio di un padre.

Fata Madrina Cercasi

Uscita: 4 dicembre 2020

Ambientata nel periodo natalizio, Fata Madrina Cercasi è una commedia con protagonista Eleanor, una giovane e inesperta fata madrina in formazione (Jillian Bell) che, dopo aver sentito che la professione da lei scelta rischia l’estinzione, decide di mostrare al mondo che le persone hanno ancora bisogno delle fate madrine. Dopo aver trovato una lettera smarrita di una bambina di 10 anni in difficoltà, Eleanor la rintraccia e scopre che la bambina, Mackenzie, è ora una mamma single di 40 anni (Isla Fisher) che lavora in un notiziario di Boston.

Avendo perso il marito molti anni prima, Mackenzie ha quasi rinunciato all’idea del “Per sempre felici e contenti”, ma Eleanor è fermamente decisa a dare a Mackenzie una svolta di felicità, che a lei piaccia o no.

High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale

Uscita: 11 dicembre 2020

Il cast di High School Musical: The Musical: La Serie sparge buonumore in vista delle festività, esibendosi nelle loro canzoni preferite di Natale, Hannukkah e Capodanno e condividendo i loro ricordi più belli delle vacanze in High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale.

Il cast condividerà anche alcuni aneddoti di vacanze memorabili della loro infanzia, i regali migliori – e i più imbarazzanti! -, le loro tradizioni preferite, le foto di famiglia e i toccanti propositi per il nuovo anno. Joshua Bassett, inoltre, interpreterà per la prima volta in versione acustica una canzone originale che ha scritto per la seconda stagione di High School Musical: The Musical: La Serie.

Safety: Sempre al tuo fianco

Uscita: 11 dicembre 2020

Il nuovo film Safety: Sempre al tuo fianco è ispirato alla storia vera di emancipazione di Ray McElrathbey, ex giocatore di football nel ruolo di safety della Clemson University. Ray è un ragazzo che si trova ad affrontare una serie di circostanze difficili, la cui dedizione e perseveranza lo aiutano a trionfare sulle ripetute difficoltà.

Aiutato dai suoi compagni di squadra e dalla comunità di Clemson, riesce ad avere successo sul campo e allo stesso tempo a crescere e a prendersi cura di suo fratello Fahmarr, di 11 anni.

Dory e la sua fotografica subacquea

Uscita: 18 dicembre 2020

Tuffatevi nelle profondità del mare e osservate la fauna acquatica del mondo di Nemo e Dory.

On Pointe – Sogni

Uscita: 18 dicembre 2020

On Pointe – Sogni in ballo racconta una stagione nella School of American Ballet (SAB) di New York, celebre in tutto il mondo. Con un accesso senza precedenti a una delle principali istituzioni di danza classica giovanile del mondo, la serie racconta le vite degli allievi, dagli 8 ai 18 anni, che inseguono il loro sogno di diventare ballerini.

Mentre gli studenti più grandi provenienti da tutto il paese si allenano rigorosamente per le loro carriere professionali, gli allievi più giovani di New York sono messi a dura prova mentre si esercitano e si esibiscono nel classico balletto delle feste del New York City Ballet, Lo schiaccianoci di George Balanchine (George Balanchine’s The Nutcracker) sul palco del Lincoln Center.

The Mandalorian 2 – Finale di Stagione

Uscita: 18 dicembre 2020

Siete stati assorbiti dal mondo del Mandaloriano e del Bambino? Sintonizzatevi il 18 dicembre per scoprire come finisce il loro viaggio in questa pericolosa galassia.

Burrow

Uscita: 25 dicembre 2020

Nel nuovo cortometraggio di Disney e Pixar Burrow, una giovane coniglietta si imbarca in un viaggio per scavare la tana dei suoi sogni, nonostante non abbia la minima idea di cosa stia facendo. Piuttosto che rivelare ai suoi vicini le sue imperfezioni, si caccia sempre di più nei guai.

Dopo aver toccato il fondo, impara che non c’è da vergognarsi a chiedere aiuto. Diretto da Madeline Sharafian e prodotto da Mike Capbarat all’interno del progetto SparkShorts di Pixar, Burrow debutterà il 25 dicembre su Disney+.

Soul

Uscita: 25 dicembre 2020

Che cosa vi rende davvero voi stessi? Il nuovo lungometraggio targato Pixar Animation Studios Soul presenta Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media che ha l’occasione unica di suonare nel migliore locale jazz della città. Ma un piccolo passo falso lo porterà dalle strade della città di New York all’Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime sviluppano personalità, interessi e manie prima di andare sulla Terra.

Determinato a ritornare alla propria vita, Joe si allea con 22, un’anima precoce che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare a 22 cosa renda la vita così speciale, troverà le risposte alle domande più importanti sull’esistenza.

Ci sarà spazio anche per gli ultimi tre episodi de I Cavalieri di Castelcorvo in arrivo dal 4 dicembre, la terza stagione de Le Avventure di Rapunzel arriverà invece il 18 dicembre insieme a Miraculous World: New York, Eroi Uniti e Beyond The Clouds che offre uno sguardo esclusivo alla produzione e a ciò che ha ispirato il film originale Disney+, Nuvole.