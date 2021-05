Disney x Pandora: i gioielli ispirati al mondo Disney

Avevamo già parlato di Pandora su queste pagine in occasione delle loro collezioni speciali dedicate a Harry Potter e Star Wars. Oggi dedichiamo nuovamente spazio a questa azienda specializzata in gioielli personalizzabili, parlando della loro linea dedicata al mondo Disney.

Fondata nel 1982 da Per Enevoldsen, Pandora produce gioielli destinati al mercato di massa, rifiniti a mano e dal taglio moderno. Pandora è famosa soprattutto per i suoi braccialetti che possono essere personalizzati con elementi decorativi, chiamati charms, di vario tipo. Oltre ai braccialetti l’azienda produce anche anelli, orecchini e collane, quest’ultime perfettamente compatibili con il sistema di charms dei bracciali.

Il punto di forza di Pandora è proprio la possibilità di personalizzare il proprio gioiello, al fine di poter raccontare grazie ad esso una storia e condensare così, in un oggetto unico, una particolare emozione o momento.

La collezione dedicata ai personaggi Disney (disponibile a questo link) ha dato vita ad interpretazioni in stile Pandora di alcuni tra i personaggi iconici, come Topolino e Minnie, ma anche ad alcuni tra i Classici Disney più amati, tra cui Cenerentola, Mulan e Frozen. Non solo Disney in senso stretto, la collezione Pandora omaggia anche alcuni dei film di Pixar, come ad esempio Up, Alla Ricerca di Nemo e Toy Story.

Tutti i gioielli della collezione Disney sono allineati allo standard produttivo di Pandora, che realizza rifinendo a mano i propri piccoli preziosi in Argento Sterling 925 e arricchiti, a seconda del gioiello, con smalti colorati, pietre di zirconia, perle coltivate e cristalli colorati.

I vari elementi possono poi essere composti a piacimento su uno dei diversi bracciali della linea Pandora e, qualora si trattasse del vostro primo Pandora, potrete scegliere tra uno dei modelli delle varie linee, oppure uno dei bracciali della linea Disney. Questi ultimi si differenziano dalla collezione Pandora per via delle particolari chiusure, che rimandano al personaggio a cui è ispirato il braccialetto in questione, e richiamano a loro volta la forma dei charms Disney.