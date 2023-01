Ci sono numerosi servizi di streaming per guardare film e serie TV ovunque voi vogliate, ma solo uno permette di vedere in esclusiva tutti i contenuti Marvel, LucasFilm e Disney. Stiamo parlando di Disney Plus, il servizio di streaming per tutta la famiglia che include, con un solo abbonamento, anche tutti i contenuti di canali e prodotti come Star Wars, Pixar, National Geographic e Star. In questo articolo vi spiegheremo in che modo è possibile abbonarsi al servizio avvisandovi che si tratta di un procedimento molto semplice e veloce che richiede solo piccole attenzioni.

Disney Plus: ecco come abbonarsi

Dispositivi supportati e i costi

Innanzitutto Disney Plus offre due tipologie di abbonamento: uno mensile al costo di 8,99 euro e l’altro annuale al costo di 89,90 euro. Entrambe hanno anche un periodo di prova gratuito della durata di soli 7 giorni in cui potrete capire se la piattaforma e i contenuti fanno per voi o meno. Ovviamente potete disdire il rinnovo automatico in qualsiasi momento evitando, quindi, che vi vengano tolti i soldi per l’abbonamento.

Prima di spiegarvi come abbonarvi, tuttavia, è importante conoscere anche i dispositivi che supportano Disney+:

Dispositivi mobili e tablet (tramite app scaricata gratuitamente) Smartphone e tablet Android da (OS 5.0 (Lollipop) o versione successiva iPhone e iPad Apple (iOS 11.0 e versioni successive) Tablet Amazon Fire

e (tramite app scaricata gratuitamente) Browser web (tramite streaming) Windows: Chrome 75+, Edge, Firefox 68+, Explorer 11 e versioni successive macOS: Safari 11+, Chrome 75+, Firefox 68+ e versioni successive Chrome OS: Chrome OS 79 e versioni successive

(tramite streaming) Console di gioco e TV connesse a device di streaming Apple AirPlay (con tvOS 11.0 o superiore) Apple TV 4K con tvOS 11.0 e versioni successive. Chromebook Chromecast (Versione 1 e successiva) Sony PlayStation 4 (PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 Slim, PlayStation 4) e PlayStation 5 Xbox One (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) e Xbox Seris S e Series X

Lettori multimediali

Set-top box Set-top box che utilizzano Android TV, tra cui NVIDIA SHIELD TV e Mi Box

Smart TV (pre-installate o tramite app scaricata gratuitamente) Android (Sharp AQUOS e Sony Bravia) LG WebOS (dal 2016 o successive con WebOS 3.0 e versioni successive) Samsung Tizen (dal 2016 o successive)



Come si attiva l’abbonamento?

Per abbonarvi a Disney Plus potete utilizzare vari dispositivi e nei prossimi paragrafi vi spieghiamo, per ognuno di essi, come procedere con la sottoscrizione dell’abbonamento. Per comodità vi abbiamo inserito solo tramite browser Web, smartphone e tablet e TV e console che sono i dispositivi più usati anche per la riproduzione dei contenuti presenti nel servizio di streaming.

PC e browser Web

Se state utilizzando un computer o un browser Web la prima cosa che dovete fare e registrarvi a Disney Plus. Andate, quindi, nel sito ufficiale e qui selezionate la voce Registrati Ora. A questo punto inserite un indirizzo email personale e una password, dopodiché scegliete il tipo di abbonamento preferito (mensile o annuale) e inserite i vostri dati di pagamento ricordando che al termine del vostro periodo di prova i soldi vi vengono detratti automaticamente. A questo punto selezionate Inizia a guardare e potrete navigare indisturbati tra i numerosi contenuti presenti sulla piattaforma.

Smartphone e tablet

Se, invece, state utilizzando uno smartphone o un tablet sia Android che iOS/iPadOS allora potete seguire i passaggi del paragrafo precedente qualora steste utilizzando un browser web, oppure potreste fare tutto attraverso la comoda applicazione scaricabile dall’App Store o Google Play Store. Una volta scaricata, apritela e selezionate sempre la voce Registrati Ora. Qui inserite sempre email e password e scegliete il tipo di abbonamento. Effettuate, quindi, un acquisto in-app inserendo le credenziali della vostra carta di credito o del conto PayPal e poi selezionate Inizia a guardare. A questo punto potrete navigare indisturbati per tutta l’applicazione!

TV e console di gioco

A seconda del dispositivo connesso alla TV, vi potrete registrare in uno dei seguenti modo:

Se la TV o il dispositivo collegato ad essa ha un sistema operativo basato su Android o, anche nel caso delle console di gioco, è presente la possibilità di scaricare l’app di Disney+ Scaricate l’app Disney+ Apritela l’app Disney+ Selezionate la voce Registrati ora Inserite il vostro indirizzo email e una password Effettuate un acquisto in-app Selezionate Inizia a guardare

Se il vostro dispositivo, invece, vi rimanda a un URL (succede con le Smart TV più vecchie), seguite questa procedura:

Dal dispositivo connesso alla TV scaricate l’applicazione di Disney+ Aprite l’app Disney+ Selezionate Registrati ora Le istruzioni per registrarsi appariranno sullo schermo Inserite l’URL nel browser del vostro computer o dispositivo mobile Inserite il codice a 8 cifre che vedete sullo schermo della TV Inserite il vostro indirizzo email e una password Inserisci i vostri dati di pagamento Controllate l’ordine e pagate

L’offerta di Disney Plus