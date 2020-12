Disney Plus: Cinque motivi per abbonarsi a Dicembre

Sottoscrivere l’abbonamento a Disney Plus è semplicissimo, bastano pochi click e il gioco è fatto, avrete a vostra disposizione un ricchissimo catalogo adatto a tutta la famiglia. Avete ancora qualche dubbio, oppure non conoscete bene l’offerta proposta da Disney Plus? A tal proposito, possiamo venire in vostro aiuto dandovi cinque validi motivi per sottoscrivere l’abbonamento nel mese di Dicembre vista l’attuale ricchezza del catalogo e l’arrivo del periodo di festività durante il quale sarà comodo godersi tutti i contenuti che non avete visto sino ad oggi.

Vi ricordiamo che il costo mensile dell’abbonamento ammonta a 6,99 euro, mentre quello annuale a 69,99 euro, quest’ultima opzione vi permette di avere anche sessanta giorni di servizio gratuitamente.

Marvel, Star Wars, Classici Disney, Super Eroi, Cartoon,… tutto disponibile su DISNEY+ in un catalogo fruibile comodamente con tutta la famiglia grazie all’abbonamento annuale (con 2 mesi in omaggio) o mensile .

Nel mese di Dicembre, proprio in vista delle festività natalizie, Disney Plus propone a tutti gli abbonati dei contenuti in esclusiva davvero di grande livello, come il live action tratto dal classico Disney Mulan. Ma, le ragioni per sottoscrivere l’abbonamento – anche solo mensile – a Dicembre sono davvero tante; in particolare abbiamo identificato cinque contenuti che secondo noi , se ancora non siete abbonati, valgono il costo dell’abbonamento per il mese di Dicembre.

Mulan e The Mandalorian: esclusive Disney

Mulan e The Mandalorian sono solamente due delle tante esclusive disponibili che Disney Plus può vantarsi di avere nel catalogo. Mulan è il remake live action del classico Disney del 1998. Il film, che vede protagonista Liu Yifei nei panni della caparbia guerriera Mulan, ripercorre abbastanza fedelmente la trama dell’originale a cui è ispirato, del resto come tutti i live action targati Disney e racconta una storia emblematica e universale.

Ispirato e coraggioso, il live action Mulan è già disponibile sul catalogo Disney Plus, dopo un periodo in cui era possibile vederlo solo dopo il noleggio online. La storia travagliata della distribuzione del film ha, infatti, spinto la Disney a non distribuirlo nei cinema di tutto il mondo, proprio a causa della pandemia di COVID-19 e di renderlo disponibile per il noleggio online sulla piattaforma di streaming a partire dal tre Settembre scorso. Oggi però potete godere lo spettacolo del film Mulan compreso nell’abbonamento Disney Plus.

Altro imperdibile prodotto è The Mandalorian. Tutti gli appassionati della saga Star Wars conoscono già il prodotto che ha regalato a milioni di fan una storia appassionante e ricca di colpi di scena. Oseremo dire che The Mandalorian è uno dei migliori prodotti presenti sul ricco catalogo Disney Plus, perché narra una vicenda universale, una storia di amicizia e riscatto che insegna a prendersi sempre cura del prossimo.

Sulla piattaforma di streaming online targata Disney sono presenti le due stagioni realizzate fino a ora e siamo sicuri che non potrete fare a meno di trascorrere le feste in compagnia del Mandaloriano e del Bambino (Baby Yoda) con del sano binge watching.

Tutta la saga Star Wars

Abbiamo già citato The Mandalorian, ma la nuova serie TV Disney non è il solo prodotto Star Wars presente in catalogo, anzi. Disney Plus offre a tutti gli abbonati la saga completa di Guerre Stellari. Questa è una vera manna dal cielo per tutti gli appassionati della saga ma anche per chi ha avuto da sempre il desiderio di accostarsi all’universo di Star Wars ma non ha ancora avuto l’occasione di farlo.

Oltre a tutti e nove i film che compongono la saga cinematografica iniziata nel 1977 con il film Una Nuova Speranza, e conclusasi nel 2019 con L’Ascesa di Skywalker, sono presenti molti altri contenuti, uno su tutti The Clone Wars, la serie animata (più il film) composta da sette stagioni tutte disponibili su Disney Plus. Conclusa questa serie animata, Disney ha già annunciato che, a partire dal 2021 un’atro show televisivo animato farà capolino nel catalogo della sua piattaforma di streaming online, Star Wars: The Bad Batch, strettamente legata agli avvenimenti di The Clone Wars.

Citate queste che sono le visioni imprescindibili per tutti coloro che vogliono approfondire la saga di Star Wars, ci sono anche molti documentari dedicati all’universo creato da George Lucas. Su tutti non possiamo non citare Disney Gallery, la serie TV dedicata alla realizzazione di The Mandalorian. È d’obbligo citare anche L’Impero dei Sogni: La Storia della Trilogia di Star Wars, un documentario del 2004 che racconta la genesi della trilogia originale e di come George Lucas si sia battuto per realizzare l’opera che meglio rappresenta la cultura pop contemporanea.

I classici film di Natale per tutta la famiglia

Quasi tutti i film della Disney, sia di animazione sia live action, per le loro ambientazioni ricche di magia, poesia e grandi valori universali, ci ricordano quasi sempre le atmosfere natalizie. Ma, sul catalogo Disney Plus troverete un’intera sezione dedicata ai film delle festività. Insomma, un grande calendario dell’avvento che potrete sfogliare e spacchettare tutte le volte che volete, senza temere che i “cioccolatini” finiscano.

In questo primo Natale, un po’ difficile per le famiglie di tutto il mondo, Disney Plus ha deciso di raccontare la magia delle feste in maniera delicata e simpatica, anche per strappare agli abbonati un sorriso in più. A tal proposito vi ricordiamo un film davvero imperdibile dal titolo Fata Madrina Cercasi disponibile nel catalogo proprio a partire da Dicembre. Il film vi permetterà di rivivere la magia del Natale grazie alle avventura della fata madrina Eleonor e della sua protetta Mackenzie, una divertente commedia per tutta la famiglia.

Inoltre, sul catalogo Disney Plus sono disponibili gli imperdibili episodi di Natale dei beniamini di sempre, Pippo, Minnie, Paperina, Paperino, Topolino e Pluto, come Topolino e La Magia del Natale e L’Albero di Natale di Topolino. Facendo un salto indietro nel tempo potrete trovare il grande classico Papà Natale del 1932, insieme agli imperdibili Miracolo nella 34esima Strada (sia l’originale sia il remake degli anni Novanta), Mamma ho Perso L’aereo, Zampa e la Magia del Natale, il grande classico The Nightmare Before Christmas e tantissimi altri grandi classici natalizi targati Disney.

Live Action: la nuova frontiera dell’intrattenimento Disney

Il catalogo Disney Plus, inoltre, offre in esclusiva, per tutti gli abbonati, i live action (qui potete trovare l’elenco di tutti i film) tratti dai celebri film d’animazione Disney. I titoli che negli anni sono stati realizzati sono davvero molti, per citare alcuni grandi classici live action disponibili sulla piattaforma di streaming online annoveriamo Mowgli: Il Libro della Giunga (1994), La Bella e la Bestia (2017), Alice in Wonderland (2010), Dumbo, Aladdin e Il Re Leone (tutti e tre del 2019) e, ovviamente, Mulan (2020) che abbiamo già citato.

Mena Massoud as the street rat with a heart of gold, Aladdin, and Will Smith as the larger-than-life Genie in Disney...s ALADDIN, directed by Guy Ritchie.

Altro grande esperimento, uno dei primi che è stato reso disponibile nel catalogo Disney Plus, è Lilli e Vagabondo, un esperimento molto riuscito che permette di rivivere la magia di uno dei film d’animazione più amati di sempre e dà lustro a tutto il comparto tecnico Disney che ha saputo realizzare un film visivamente ineccepibile.

Oltre ai titoli già disponibili in catalogo, Disney ha annunciato altri imperdibili live action che vi faranno davvero sognare, come Cruella ispirato alla celebre Crudelia Demon che vedrà come protagonista la bellissima e bravissima Emma Stone, perfetta nei panni della super cattiva del film La Carica dei 101. Questo film ci presenterà il personaggio di Crudelia in maniera molto diversa rispetto a come l’abbiamo conosciuta nei classici film d’animazione, ci mostrerà il lato più umano dell’antagonista, le sue ambizioni giovanili e tutto il background che l’ha portata a diventare la cattiva che conosciamo.

Altro attesissimo titolo è Peter Pan e Wendy, anche questo in uscita nel 2021 come Cruella, che si prospetta essere una lieve variazione sul tema della celebre storia raccontata dallo scrittore britannico Berrie, che forse darà maggior rilievo alla protagonista femminile Wendy. Un altro titolo molto chiacchierato, che vedrà il suo live action prossimamente, è Lilo & Stitch tratto dal celeberrimo film d’animazione del 2002.

Disney attraverso i secoli: dagli anni Venti ad oggi, un secolo di animazione

Su Disney Plus, inoltre, potrete trovare tutti i grandi classici corti d’animazione Disney con protagonisti i personaggi più famosi creati da Walt. L’iniziativa encomiabile della piattaforma di streaming online è stata quella di raccogliere tutte le avventure di Topolino e i suoi amici in collezioni per decenni, dagli anni Venti del Secolo Breve fino ai giorni nostri. Vi ricordiamo che tutti i corti e i film vintage presenti sul catalogo sono stati restaurati e digitalizzati per una meravigliosa resa cromatica in alta definizione.

Ma non è tutto, perché potrete trova anche tutte le Silly Simphonies, dei corti animati e stupendamente musicati e cantati dai più grandi artisti di tutti i tempi. Solo per citarne uno, ricordiamo la presenza in catalogo di La Dea della Primavera del 1934, un cortometraggio che spiega la nascita della primavera in maniera poetica e commovente. Immancabile è il primo cortometraggio del 1928, Steamboat Willie, un’opera che è necessario riguardare dopo quasi un secolo, per comprendere al meglio l’evoluzione dell’arte dell’animazione Disney.