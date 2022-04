Se state pensando di sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma Disney+, sappiate che il piano annuale è quello che può fare al caso vostro, soprattutto se volete risparmiare qualcosa sul totale. Infatti, decidendo di iscrivervi per 1 anno, otterrete il 15% di sconto sulla cifra totale, ovvero ricevendo ben 2 mesi gratis di streaming, con titoli eccezionali come RED, la nuovissima serie Moon Knight firmata Marvel o l’attesissima Obi-Wan Kenobi presto in arrivo in esclusiva!

Abbonarvi è davvero rapido e molto intuitivo, vi basterà aprire il link diretto alla home page Disney+ e cliccare sul bottone Risparmia 2 mesi, subito sotto la dicitura 89,90€ all’anno. Una volta forniti tutti i dati necessari, la mail di riferimento e un metodo di pagamento approvato, potrete godervi numerosi film e serie, dai grandi classici fino alle new entry della piattaforma.

I primi 2 episodi di Moon Knight hanno cominciato a raccontare le particolari avventure di Steven Grant, un semplice impiegato di un negozio di souvenir che vive le giornate immerso nella normalità e nella quotidinità. Ma qualcosa stravolge la sua vita dal momento in cui percepisce dei flashback e deiricordi che sembrano appartenere a “un’altra vita” o addirittura un’altra versione di se stesso.

La vera scoperta per Steve sarà un misto di shock e sorpresa. Comprenderà di essere affetto da un disturbo dissociativo dell’identità e, di conseguenza, di condividere inconsapevolmente il proprio corpo con un mercenario assetato di sangue, Marc Spector, il suo alter ego. Lasciandovi il piacere di scoprire autonomamente il resto della serie, vi ricordiamo solamente che manca pochissimo all’uscita del terzo entusiasmante episodio, che vi consigliamo di non perdere!

Per leggere tute le informazioni aggiuntive e scoprire cosa altro vi riserva, vi consigliamo caldamente di la pagina ufficiale, in modo da poter trovare l’abbonamento più in linea alle vostre necessità e dare uno sguardo a film, serie tv e documentari a vostra disposizione!

L’offerta di Disney+