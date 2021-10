Disney Plus annuncia lo spin-off su Agatha Harkness (WandaVision)

WandaVision (di cui potete recuperare uno splendido libro fotografico sulla sua lavorazione grazie ad Amazon) è la popolare serie Marvel che unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe, e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, ma che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra.

Ora, secondo quanto riportato da Variety, Disney Plus è al lavoro su uno spin-off della della serie e sembra proprio che l’attrice Kathryn Hahn tornerà a indossare i panni della strega Agatha Harkness. Ma vediamo più nel dettaglio.

In arrivo lo spin-off su Agatha Harkness (WandaVision)

Il nuovo spin-off di WandaVision viene descritto come una serie “dark comedy”, che vede il ritorno della scrittrice capo della serie principale, Jac Schaeffer scrittrice e produttrice esecutiva del nuovo progetto. Schaeffer è anche conosciuta per aver scritto, diretto e prodotto il lungometraggio TiMER e per avere scritto il corto animato Frozen – Le avventure di Olaf e il lungometraggio The Hustle con Anne Hathaway e Rebel Wilson. Ha anche lavorato alla storia del film della Marvel Black Widow.

WandaVision è andato in onda all’inizio di quest’anno da gennaio a marzo. Lo show, la prima serie Marvel live-action a debuttare su Disney Plus, è stata accolta con un ampio consenso. Alla fine ha ottenuto 23 nomination agli Emmy, compresa una assegnata a Kathryn Hahn come miglior attrice non protagonista in una serie limitata.

In WandaVision Agatha, interpretata da Kathryn Hahn, si era finta Agnes, una vicina di Wanda e Visione nella serie, e alla fine si è rivelata essere una strega esperta il cui obiettivo era quello di rubare i poteri di Wanda.

Marvel per il momento non ha rivelato informazioni sullo spin-off, e difficilmente saranno condivisi dettagli su trama e personaggi in tempi brevi. La serie debutterà comunque su Disney Plus, presumibilmente nel corso del 2023 visti i molteplici impegni di Marvel e Disney e i progetti futuri dell’attrice, già impegnata in Knives Out 2 e The Shrink Next Door.