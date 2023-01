Vi siete abbonati a Disney Plus, ma per una serie di motivi non volete più rinnovare l’abbonamento? Non abbiate timore, come tutti i principali servizi di streaming anche Disney+ permette di disattivare il rinnovo automatico dell’abbonamento in qualsiasi momento e senza alcun costo aggiuntivo. Non serve dare alcuna comunicazione preventiva o contattare l’assistenza, poiché la procedura è molto semplice, rapida e immediata e in questo articolo vi spieghiamo proprio come fare.

Disney Plus: ecco come disattivare l’abbonamento

Costi e precisazioni su abbonamento e account

Prima di andare avanti, pensiamo sia importante specificare le tipologie di abbonamento offerte da Disney Plus. Quest’ultimo, infatti, offre due tipologie di abbonamento: uno mensile al costo di 8,99 euro e l’altro annuale al costo di 89,90 euro. Entrambe hanno anche un periodo di prova gratuito della durata di soli 7 giorni in cui potrete capire se la piattaforma e i contenuti fanno per voi o meno. Ovviamente potete disdire il rinnovo automatico in qualsiasi momento evitando, quindi, che vi vengano tolti i soldi per l’abbonamento.

Altra doverosa parentesi leggermente differente da altri servizi di streaming. Disdire l’abbonamento di Disney Plus non significa cancellare anche il proprio account, così come cancellare quest’ultimo non significa annullare l’abbonamento. Si tratta, infatti, di due cose diverse pertanto fate molta attenzione a questo aspetto. Disdire l’abbonamento significa banalmente annullare il rinnovo automatico del pagamento, ma nulla vi impedirà di riattivare l’abbonamento a Disney+ in un secondo momento utilizzando lo stesso account. Eliminare l’account, invece, richiede di contattare l’assistenza clienti dalle 8:00 alle 22:00 tutti i giorni tramite telefono o live chat, tuttavia ricordatevi di annullare eventuali abbonamenti legati al vostro profilo per evitare spiacevoli addebiti sul vostro metodo di pagamento.

Inoltre disattivare l’abbonamento non significa non poter usare più Disney+. Infatti, una volta annullata la sottoscrizione, voi sarete in grado di accedere e utilizzare la piattaforma fino alla fine del periodo già pagato, una volta concluso quest’ultimo non riceverete più addebiti. In parole povere, se voi avete un abbonamento fino al 20 febbraio, ma il 12 febbraio decideste di annullare l’abbonamento, potreste comunque guardare film e serie TV fino 19 alle 00.00. Fate molta attenzione a questo aspetto, perché in caso di dimenticanza vi verrà addebitato un altro mese o un altro anno a seconda del tipo di abbonamento stipulato.

Come si disattiva l’abbonamento?

Adesso passiamo al punto più importante: come disdire l’abbonamento a Disney Plus? Per procedere avrete bisogno di un qualsiasi dispositivo dotato di browser Web o dell’applicazione Disney+ scaricabile dall’App Store o Google Play Store. Potrete quindi usare il PC, uno smartphone, un tablet o perfino una Smart TV o una console se lo doveste trovare più comodo.

Andate, quindi, sul sito ufficiale di Disney Plus o entrate tramite applicazione e, qualora non abbiate ancora effettuato il login, accedete al vostro profilo premendo sul pulsante Accedi presente in alto a destra. Dopo aver inserito le vostre credenziali, sarete reindirizzati alla homepage del portale, qui andate alla voce Profilo presente sempre in alto a destra e poi, nel successivo menu a tendina, selezionate la vece Account. A questo punto avrete davanti tutte le impostazioni del vostro profilo di Disney Plus e anche la voce Abbonamento che dovrete selezionare. Una volta entrati in questa sezione, cliccate o tappate su Dati di fatturazione e successivamente sulla voce Disdici abbonamento. La piattaforma vi chiederà di compilare un breve e rapido sondaggio riguardante i motivi che vi hanno portato a disattivare l’abbonamento a Disney+. Dopo aver risposto, confermate premendo il tasto Invio e avrete completato la procedura.

L’offerta di Disney Plus