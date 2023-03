Da oggi fino al 23 aprile, Disney Plus porta tutti a Disneyland con il contest Fly To Disneyland. Si tratta di un concorso riservato a chi acquista un abbonamento annuale al momento dell’iscrizione al concorso. Il premio in palio è un soggiorno per 4 persone a Disneyland Paris, il meraviglioso parco divertimenti più amato da grandi e piccini, e il meccanismo di vincita è su base estrazione, ciò significa che per partecipare al concorso bisogna rispondere a 5 domande sui contenuti Disney+ e chi risponde correttamente a tutte e cinque le domande concorrerà per l’estrazione finale.

Disney Plus: un abbonamento annuale che fa sogna Disneyland Paris

Disney Plus è il servizio di streaming video di The Walt Disney Company che si contende il mercato dell’intrattenimento home video con Netflix, Amazon Prime Video e tanti altri servizi di streaming, grazie a un catalogo di esclusive che fa la gioia di tutti gli appassionati della Casa del Topo, ma anche gli amanti dei film Marvel e LucasFilm. Il contest Fly To Disneyland permette di sognare un soggiorno per 4 persone a Disneyland Paris semplicemente acquistando un abbonamento annuale del servizio di streaming.

Per chi non lo sapesse, infatti, esistono due tipologie di abbonamento: uno mensile al costo di 8,99 euro e l’altro annuale al costo di 89,90 euro. Entrambe hanno anche un periodo di prova gratuito della durata di soli 7 giorni in cui potrete capire se la piattaforma e i contenuti fanno per voi o meno. Ovviamente potete disdire il rinnovo automatico in qualsiasi momento evitando, quindi, che vi vengano tolti i soldi per l’abbonamento. Facendo l’abbonamento annuale parteciperete anche all’incredibile concorso Fly To Disneyland.

Come partecipare?

Registratevi o create un nuovo account Disney con la email usata per registrarvi a Disney+ (è richiesto avere un account Disney+ con abbonamento annuale attivo) e rispondete alle domande. Se risponderete correttamente a tutte e cinque le domande parteciperete all’estrazione per vincere un soggiorno di 3 giorni e due notti per 4 persone a Disneyland Paris.

Le domande saranno le seguenti: 1) Quale produzione Originale Disney+ ha come protagonista Cristiana Capotondi? 2) Quale film di animazione Disney+ Original è ambientato in Italia? 3) Quale live-action ispirato da un classico Disney verrà rilasciato ad Aprile su Disney+? 4) In quale famosa serie tv viene citata la famosa frase “Prendi Me, Scegli Me, Ama me”?. 5) Quale è la prima serie della fase 4 del Marvel Cinematic Universe?

Il concorso partirà il 27 Marzo 2023 e terminerà il 23 Aprile 2023. L’estrazione finale si terrà il 19 Maggio 2023 e i vincitori verranno contattati via email. Si consiglia di controllare sempre la casella di posta indesiderata.

Il pacchetto comprende:

Volo in classe economy di andata e ritorno, per Parigi (sono inclusi assicurazione di viaggio, tasse aeroportuali e adeguamento carburante).

Pernottamento per 2 notti in camera quadrupla standard presso Disney’s Hotel Newport e prima colazione.

Biglietti d’ingresso 3 giorni/ 2 parchi (Parco Disneyland e Parco Walt Disney Studios) per 4 persone.

Voucher per 3 pranzi.

Voucher per 2 cene.

Si specifica che i vincitori potranno usufruire del premio entro un anno dall’emissione del voucher. I vincitori potranno selezionare fino a tre date preferibili ad esclusione del periodo natalizio (nello specifico della notte del 24 e del 31 Dicembre). Ulteriori dettagli potete trovarli nel sito ufficiale del contest.

L’offerta di Disney Plus